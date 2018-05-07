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понедельник, 07 мая 2018 19:15

Африканские гости: в киевском зоопарке появились новички
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Капская земляная белка - грызун, который живет в Южной Африке в неглубоких норах
Фото: zoo.kiev.ua
В киевском зоопарке появились африканские земляные белки
Семейство капских земляных белок жить в вольере на Острове зверей
Семейство капских земляных белок жить в вольере на Острове зверей
В киевском зоопарке появились африканские земляные белки

В киевском зоопарке появились африканские земляные белки. Семейство капских земляных белок будет жить в вольере на Острове зверей, сообщила пресс-служба столичного зверинца на странице в Facebook.

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"В рамках программы обмена животными Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, в наш зоопарк прибыла большая семья капских земляных белок с Пражского зоопарка", - говорится в сообщении.

В будущем для животных хотят обустроить отдельный модуль с песком и мини-скалами и подселить к ним сурикатов.

Капская Земляная Белка - грызун, который живет в Южной Африке в неглубокие норах. Длина их тела 22-26 см, а хвоста около 22 см. Сожительствует вместе с сурикатами. Часто земляных белок держат в качестве домашних животных

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