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четверг, 30 апреля 2020 18:47

"Я шокирован" - Кличко отругал киевлян

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&quot;Я шокирован&quot; - Кличко отругал киевлян
Виталий Кличко возмутился, что киевляне массово гуляют по городу. Фото: strana.ua

Виталий Кличко возмутился, что многие киевляне игнорируют требования властей и выходят на улицу.

Как отметил городской глава на брифинге, накануне он встретил многих, кто гулял в центре города без средств защиты.

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"Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вышли на улицы, пренебрегая всеми средствами безопасности. Вчера на Крещатике гуляли уже многие, без масок, более того - с детьми. А на дорогах такие пробки, ибо все решили куда-то уехать", - сказал председатель КГГА.

В Киеве за сутки подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные лечатся в самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания.

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