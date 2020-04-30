"Я шокирован" - Кличко отругал киевлян

Виталий Кличко возмутился, что киевляне массово гуляют по городу. Фото: strana.ua

Виталий Кличко возмутился, что многие киевляне игнорируют требования властей и выходят на улицу.

Как отметил городской глава на брифинге, накануне он встретил многих, кто гулял в центре города без средств защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко показал, как сам себя постриг на карантине

"Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вышли на улицы, пренебрегая всеми средствами безопасности. Вчера на Крещатике гуляли уже многие, без масок, более того - с детьми. А на дорогах такие пробки, ибо все решили куда-то уехать", - сказал председатель КГГА.

В Киеве за сутки подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные лечатся в самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания.