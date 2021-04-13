83-летняя пенсионерка отдала полмиллиона, чтобы "отмазать" внучку

В Киеве мошенники обманули 83-летнюю пенсионерку. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве трое мошенников обманули 83-летнюю пенсионерку на 500 тыс. грн по схеме "ваш родственник в беде".

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Злоумышленники позвонили пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внука спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внуки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения", - говорится в сообщении.

Пенсионерка передала мошенникам указанную сумму. Вскоре 2 из них задержали и сообщили о подозрении, 3-й находится в розыске.

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В городе Березань Киевской области 23-летняя женщина обманула пенсионерку по схеме "ваш родственник в беде". По указанию своего знакомого зашла в квартиру потерпевшей и забрала $3,5 тыс. - 97 тыс. грн, а также личные вещи.