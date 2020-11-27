40 тыс. за группу инвалидности: на взятке погорели столичные медики

Вчера, 26 ноября, в Киеве на взятке за направление мужчины на экспертизу и присвоения ему инвалидности поймали 2 медработников.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
За присвоение группы инвалидности глава кардиологической комиссии МСЭК №2 и заведующая кардиологическим отделением Центр первичной медико-санитарной помощи №1 Святошинского района требовали 40 тыс. грн.
Фигурантов задержали после получения ими части указанной суммы.
Задержанным сообщили о подозрении. Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.
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В Киеве задержали врача и главу комиссии Киевского городского центра медико-социальной экспертизы за вымогательство взятки в участника АТО в розмере $1,5 тыс.
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