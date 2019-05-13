2-вагонные экспрессы в Борисполь начнут ходить чаще

Киев: В аэропорт Борисполь пустили еще больше сдвоенных экспрессов

Укрзализныця продолжает увеличивать количество сдвоенных составов поезда по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь" в пиковые часы за роста спроса пассажиров.

С 15 мая на указанном маршруте будут курсировать уже три поезда Kyiv Boryspil Express, передает uz.

С 10 мая сдвоенные поезда регулярно начали курсировать между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь".

В общем экспрессы на этом маршруте перевезли уже более 300000 пассажиров, и спрос постоянно растет.

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Железнодорожное сообщение "станция Киев-Пассажирский-станция Борисполь-аэропорт" открытое с 30 ноября 2018 года.