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среда, 25 августа 2021 10:00

18 стран приняли участие в параде ко Дню Независимости - Генштаб
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К торжествам по случаю 30-й годовщины независимости Украины присоединились военные из 18 стран.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Участие в параде ко Дню Независимости Украины приняли военные 18 стран
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Участие в параде ко Дню Независимости Украины приняли военные 18 стран
Участие в параде ко Дню Независимости Украины приняли военные 18 стран
Участие в параде ко Дню Независимости Украины приняли военные 18 стран
Участие в параде ко Дню Независимости Украины приняли военные 18 стран

В параде ко Дню Независимости участие приняли представители вооруженных сил Болгарии, Великобритании, Грузии (Сакартвело), ​​Дании, Эстонии, Канады, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Финляндии, США и Швеции.

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В Генштабе выразили искреннюю благодарность союзникам и союзницам, друзьям и подругам, партнерам, побратимам из вооруженных сил указанных стран "за поздравления к 30-й годовщине Дня восстановления Независимости Украины и участие в торжествах в Киеве, Одессе, Львове, и за неизменную и полную поддержку Украины, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды, в противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации".

В центре Киева почти 50 тыс. людей прошли Маршем защитников Украины по Крещатику.

Первыми идут семьи героев Небесной сотни и погибших участников войны. За ними - "коробки" с семьями пленных и пропавших воинов АТО и инвалиды войны. На Марш приехала община Крыма, ветераны войны с российским агрессором, медики и капелланы, активисты и волонтеры. В целом сформировали 63 "коробки".

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Дата
25
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