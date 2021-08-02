17 дней жарило более +30°C - какими температурными рекордами запомниться июль

В июле в Киеве держалась аномальная жара. 17 дней температура превышала +30°C. Фото: pixabay.com

Погода в Киеве за июль установила четыре температурных рекорда.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха в июле составила + 24,6°C, что на 3,3°C выше климатической нормы. Также зафиксированы 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°C", - рассказали специалисты.

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Холодное всего в столице было 23 июля. Минимальная температура под утро опустилась до +15°C. Жарче было 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 32,6°C.

Осадков в июле на просп. Науки, 37 выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.

Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.