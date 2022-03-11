16 дней войны: назвали самые горячие точки в Киевской области

В трех общинах Броварского района ведутся боевые действия. Фото: facebook.com/koda.gov.ua

10 марта в Киевской области провели эвакуацию населения из Ворзеля, Ирпеня, Бучи до Гостомеля.

Оттуда вчера удалось эвакуировать около 10 тыс. людей, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"В Бородянской территориальной общине зафиксировано перемещение врага. Община готовится к эвакуации. В Оболонском районе ситуация до сих пор напряженная. Ночью происходили бои в Ирпене. Макаровская территориальная община не выходит на связь. По Немешаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской общинах враг перемещается техникой. Силы обороны Бориспольского района в повышенной боеготовности. Проводится работа по укреплению блок-постов", - говорится в сообщении.

В Белоцерковском районе обстрелов не фиксировали. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Проводится организация оказания гуманитарной помощи населению и продолжается работа по формированию экипажей для доставки грузов и эвакуации.

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В трех общинах Броварского района проводятся боевые действия. А именно:

- Калитянская община: в селах Бервица, мокрец, Заворичи, Семиполки;

- Великодимерская община: в селах Гребельки, Кулажинцы, Русанов, Светильня, Большая Дымерка, Богдановка, Шевченково, неподалеку сел Бобрик и Рудня;

- Барышевская община: в селах Победа, Рудницкое.

В то же время в населенных пунктах Калитянской общины Мокрец и Заворичи ситуация стабилизировалась. Вражеские войска отступили.

"В селе Заворичи в результате обстрела вражеских артиллерийских систем сгорел местный храм и несколько частных домов, расположенных на восточной окраине села. В результате боевых действий в селе Светильня частично разрушены амбулатория и помещения сельского совета. В результате попадания вражеского снаряда в предприятие "Феракс" возник пожар. На территории поселка городского типа Большая Дымерка, попало под вражеский обстрел предприятие Coca-Cola", - сообщает Кулеба.

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Ночью по поселку городского типа Барышевка совершили ракетный удар, в результате которого значительные повреждения получила инфраструктура и жилой фонд поселка. Север Вышгородского района остается оккупированным врагом. Полесская, Димерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.

"Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах. Славутич и ЧАЕС (которые имеют единую энергосистему) до сих пор обесточены, работают только предприятия критической инфраструктуры", - добавляет глава КОВА.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.