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понедельник, 17 декабря 2018 02:40

В Японии взорвался бар: 40 человек пострадало

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В Японии взорвался бар: 40 человек пострадало
В Японии пострадало 40 человек. Фото: РБК

Более 40 человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в баре в Саппоро на севере Японии.

"Причина взрыва, который привел к обрушению ряда зданий, пока неизвестна. Один из раненых находится в критическом состоянии", - сообщает Reuters.

На месте взрыва продолжают работать пожарные и сотрудники спасательных служб. Правоохранители перекрыли доступ людям к поврежденному зданию, так как имеют опасения в повторных взрывах.

Очевидцы рассказали, что после взрыва был ощутимый запах газа в районе происшествия.

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В результате взрыва и разрушения части 5-этажного дома в Фастове Киевской области 14 декабря погибли 2 человека. Травму ноги получил мужчина, выпавший из 5 этажа.

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