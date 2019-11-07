Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене

Фото: businessinsider.com.au

На американском рынке недвижимости появился особняк, на дизайн которого вдохновил второй по величине музей в мире — Эрмитаж. Над обустройством поместья работали специалисты из России, Италии и США. Выручить с его продажи ожидают $13,5млн.

Находится имение в курортном городе Форт-Лодердейл на побережье Флориды. Включает в себя 7 спален, 7 основных ванных комнат и 2 дополнительные, просторную гостиную с роскошной люстрой, украшенной кристаллами Сваровски и позолотой, кухню с мраморным гарнитуром, столовую на 10 человек. С каждой спальни открывается вид на водоем, пишет Business Insider.

За большое количество золотых элементов в интерьере имение прозвали "Золотым дворцом": большая часть его декора покрыта сусальным золотом.

На территории "Золотого дворца" есть 2 бассейна с соленой водой. Один из них оборудован системой подогрева. Среди удобств имеется также 30-метровый частный причал для лодок и платформа для гидроциклов.

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По невероятной цене продают один из немногих сохранившихся особняков эпохи Гэтсби. Построен он был в 1926 году одной из самых престижных архитектурных фирм XX века. Заказчиком выступал бизнесмен, в окружение которого входил и автор романа "Великий Гэтсби" американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд.