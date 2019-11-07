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четверг, 07 ноября 2019 13:32

Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
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Продать имение надеются за 13,5 миллионов долларов.
Фото: businessinsider.com.au
Продать имение надеются за 13,5 миллионов долларов.
Продать имение надеются за 13,5 миллионов долларов.
Продать имение надеются за 13,5 миллионов долларов.
Продать имение надеются за 13,5 миллионов долларов.

На американском рынке недвижимости появился особняк, на дизайн которого вдохновил второй по величине музей в мире — Эрмитаж. Над обустройством поместья работали специалисты из России, Италии и США. Выручить с его продажи ожидают $13,5млн.

Находится имение в курортном городе Форт-Лодердейл на побережье Флориды. Включает в себя 7 спален, 7 основных ванных комнат и 2 дополнительные, просторную гостиную с роскошной люстрой, украшенной кристаллами Сваровски и позолотой, кухню с мраморным гарнитуром, столовую на 10 человек. С каждой спальни открывается вид на водоем, пишет Business Insider.

За большое количество золотых элементов в интерьере имение прозвали "Золотым дворцом": большая часть его декора покрыта сусальным золотом.

На территории "Золотого дворца" есть 2 бассейна с соленой водой. Один из них оборудован системой подогрева. Среди удобств имеется также 30-метровый частный причал для лодок и платформа для гидроциклов.

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По невероятной цене продают один из немногих сохранившихся особняков эпохи Гэтсби. Построен он был в 1926 году одной из самых престижных архитектурных фирм XX века. Заказчиком выступал бизнесмен, в окружение которого входил и автор романа "Великий Гэтсби" американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

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