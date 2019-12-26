Зимняя сказка в гостиной: подали идеи для создания по-зимнему уютного интерьера

Фото: mydesiredhome.com

Сделать интерьер по-зимнему уютным помогут простые дизайнерские решения. Секрет весь в правильно подобранном декоре.

Атмосферу уюта создают соответствующие фактуры. Идеальными в этом плане являются изделия из меха, флиса, мягкого теплого текстиля. Это могут быть меховые коврики, одеяла грубой вязки, вязаные чехлы для пуфов и подушек, пледы. Добавят "тепла" в интерьер декоративные гирлянды, фонари, свечи, особенно ароматические. Варианты применения таких атрибутов уюта подал mydesiredhome.

Еще уютнее комнату сделают растения. По-настоящему сказочную атмосферу удастся создать, если ввести в интерьер украшения, сделанные из веток хвойных деревьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочные лестницы: впечатляющие идеи новогоднего декора

При создании дизайна интерьера следует учитывать правила колористического оформления. Таким образом удастся правильно совместить цвета и за счет этого создать в доме благоприятную атмосферу.