Жилье за 18 млн евро: Робби Уильямс приобрел роскошный особняк в Малибу

Фото: thesun.ie

Робби Уильямс стал владельцем роскошной виллы в итальянском стиле стоимостью 18 миллионов евро. Находится она в калифорнийском городке Малибу, знаменитом своими пляжами.

Особняк построили еще в начале восьмидесятых, но десять лет назад полностью обновили. Не так давно он принадлежал другой знаменитости — певице Джанет Джексон. Пишет ирландское отделение известного британского издания TheSun.

Общая площадь этой трехэтажной виллы составляет 1095 кв метров. Там есть 4 спальни, 6 ванных комнат, просторная гостиная с камином, домашний кинотеатр, игровая, кухня открытого типа с барной стойкой и столовой зоной. Главная спальня особняка имеет индивидуальную террасу с видом на Тихий океан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Селена Гомес выставила на продажу роскошный дом

Кроме главного дома, есть также гостевой с двумя спальнями и просторной гостиной. На заднем дворике поместья обустроены бассейн и зона для отдыха. От посторонних глаз виллу закрывает живая изгородь. Кроме того, по всему периметру ведется видеонаблюдение.

Ранее рассказали, что Николас Кейдж продает осбняк с необычными окнами. Свой дом актер оценил в 12 млн долларов. В нем есть 5 спален, 7 ванных комнат, просторная гостиная, двухэтажная кухня и винный погреб. Снаружи оборудовано патио с чашей для костра.