Ванные в средиземноморском стиле, которые поражают элегантностью

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Средиземноморский стиль сочетает в себе испанские, греческие и итальянские традиции. Имеет вкрапления рустикальных мотивов. В частности, требует использования натуральных материалов и оттенков, которые встречаются в природе.

Для оформления комнаты в средиземноморском стиле подходит небесно-голубой, лазурный, светло-синий, белый, песочный, серый, терракотовый, зеленый, коричневый, солнечно-желтый. Пишет impressiveinteriordesign.

Ванная комната в средиземноморском стиле должна иметь высокие потолки. Желательно, чтобы оконные и дверные проемы были в форме арки. Одобряется также наличие колонн. Для оформления стен и пола рекомендуется мозаика или плитка с узором. В качестве акцента допускается использование каменной кладки.

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Мебель для ванной в средиземноморском стиле следует подобрать стилизованную под старину, громоздкую. Количество декора должно быть минимальным. Можно поставить свечи, несколько небольших скульптур в античном стиле, картины. Обязательным элементом являются шторы. Они должны быть из легких тканей. Желательно в кремовом или белом цвете.

Рустикальный стиль предусматривает создание лаконичного интерьера с элементами экодизайна. С виду является простым и грубоватым. Несмотря на это, способен превратить жилище в средоточие семейного тепла и уюта.