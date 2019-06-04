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вторник, 04 июня 2019 23:28

Ванные в средиземноморском стиле, которые поражают элегантностью
22

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Средиземноморский стиль создает в комнате уютную атмосферу.
Фото: pinterest.com
Средиземноморский стиль создает в комнате уютную атмосферу.
Средиземноморский стиль создает в комнате уютную атмосферу.
Средиземноморский стиль создает в комнате уютную атмосферу.
Средиземноморский стиль создает в комнате уютную атмосферу.

Средиземноморский стиль сочетает в себе испанские, греческие и итальянские традиции. Имеет вкрапления рустикальных мотивов. В частности, требует использования натуральных материалов и оттенков, которые встречаются в природе.

Для оформления комнаты в средиземноморском стиле подходит небесно-голубой, лазурный, светло-синий, белый, песочный, серый, терракотовый, зеленый, коричневый, солнечно-желтый. Пишет impressiveinteriordesign.

Ванная комната в средиземноморском стиле должна иметь высокие потолки. Желательно, чтобы оконные и дверные проемы были в форме арки. Одобряется также наличие колонн. Для оформления стен и пола рекомендуется мозаика или плитка с узором. В качестве акцента допускается использование каменной кладки.

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Мебель для ванной в средиземноморском стиле следует подобрать стилизованную под старину, громоздкую. Количество декора должно быть минимальным. Можно поставить свечи, несколько небольших скульптур в античном стиле, картины. Обязательным элементом являются шторы. Они должны быть из легких тканей. Желательно в кремовом или белом цвете.

Рустикальный стиль предусматривает создание лаконичного интерьера с элементами экодизайна. С виду является простым и грубоватым. Несмотря на это, способен превратить жилище в средоточие семейного тепла и уюта.

impressiveinteriordesign.com
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Дата
04
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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
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  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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