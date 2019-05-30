Ванная в черно-белых тонах: подали удачные идеи для оформления

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Сочетание белого с черным — всегда выигрышное решение. Такая комбинация считается классической, а потому сохраняет актуальность независимо от модных веяний. Комнате черно-белое оформление придает элегантного и в меру эффектного вида, позволяет вводить в интерьер аксессуары любого другого цвета. Особенно гармонично сочетается с различными металлами, в частности с латунью, золотом и сталью.

Черно-белые тона можно использовать в любом стиле: начиная с классического и заканчивая эклектичным. Пишет onekindesign.

Для оформления интерьера в черно-белых тонах не обязательно брать смоляно-черный цвет. Предпочтение можно отдать менее насыщенным оттенкам. К примеру, взять графитовый. Разбавить черно-белую палитру можно древесиной: такой материал добавит в комнату "теплые" нотки и тем самым сделает ее более уютной.

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Черно-белая гамма является традиционной для модного нынче стиля ар-деко. Это эклектичное направление, которое сочетает в себе признаки модернизма и классики, имперского стиля с элементами экзотики. Ар-деко является одновременно ярким и изящным, роскошным и легким.