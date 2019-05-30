 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
1 Просмотров: 828
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1737
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2349
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1224
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 513
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6957
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7587
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2241
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3654
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4518
Фото
Все фото
26
8
19
15
12
Ванная в черно-белых тонах: подали удачные идеи для оформления
Ванная в черно-белых тонах: подали удачные идеи для оформления
Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой
Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой
Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 396
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2349
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 20584
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2241
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
2 Просмотров: 711
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 45
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
четверг, 30 мая 2019 18:31

Ванная в черно-белых тонах: подали удачные идеи для оформления
26

  Комментировать

Сочетание черного с белым всегда в моде.
Фото: pinterest.com
Сочетание черного с белым всегда в моде.
Сочетание черного с белым всегда в моде.
Сочетание черного с белым всегда в моде.
Сочетание черного с белым всегда в моде.

Сочетание белого с черным — всегда выигрышное решение. Такая комбинация считается классической, а потому сохраняет актуальность независимо от модных веяний. Комнате черно-белое оформление придает элегантного и в меру эффектного вида, позволяет вводить в интерьер аксессуары любого другого цвета. Особенно гармонично сочетается с различными металлами, в частности с латунью, золотом и сталью.

Черно-белые тона можно использовать в любом стиле: начиная с классического и заканчивая эклектичным. Пишет onekindesign.

Для оформления интерьера в черно-белых тонах не обязательно брать смоляно-черный цвет. Предпочтение можно отдать менее насыщенным оттенкам. К примеру, взять графитовый. Разбавить черно-белую палитру можно древесиной: такой материал добавит в комнату "теплые" нотки и тем самым сделает ее более уютной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки

Черно-белая гамма является традиционной для модного нынче стиля ар-деко. Это эклектичное направление, которое сочетает в себе признаки модернизма и классики, имперского стиля с элементами экзотики. Ар-деко является одновременно ярким и изящным, роскошным и легким.

onekindesign.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ванная в черно-белых тонах: подали удачные идеи для оформления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 33399
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 20584
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 15957
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9023
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 8955
Дом
От чего зависит надежность бойлера
От чего зависит надежность бойлера Просмотров: 36
Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
8
 Просмотров: 603
Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
19
 Просмотров: 711
Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой
Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой
15
 Просмотров: 1467
Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
12
 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
5
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
Голосов: 881
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua