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понедельник, 08 февраля 2021 02:28

Удобный интерьер гостиной: как вписать барную стойку в дизайн
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Фото: dekoriko.ru

Современные стандарты интерьера используют самые неожиданные дизайнерские приемы, чтобы разнообразить интерьер. Барная стойка в гостиной является популярным, свежим методом преобразования квартиры в уютный и функциональный уголок.

Сейчас в тренде небольшие квартиры, чтобы жить молодой семьей. Для отделения кухонной зоны от гостиной подойдет барная стойка. Она подходит для стиля лофт, классический, прованс, модерн, минимализм.

Столешница должна по окраске перекликаться с любой деталью помещения или бросаться в глаза за счет необычной формы.

Высота расположения столешницы в среднем составляет около метра. Хозяевам лучше выбирать конкретную модель, отталкиваясь от своего роста. Чтобы барная стойка делит большое помещение на зоны, она одним концом примыкать к стене.

Каменные стойки выглядят массивно и внушительно. Они хороши своей прочностью и долговечностью. Недостатком является большой вес таких конструкций и стоимость.

Деревянные стойки выглядят очень привлекательно и придают помещению особый уют. При этом срок службы изделия может быть длительным только в том случае, если поверхность регулярно обрабатывать специальными защитными составами.

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Стеклянные стойки также популярны. Основной бонус от использования стеклянных поверхностей - эстетический. Особенно это заметно, если продумать освещение. Оно должно падать или идеально сверху, или выполняться в виде светодиодов по краям столешницы и под ней.

Существует много материалов, предназначенных для покрытия пола. Большой популярностью пользуется ламинат, имитирующий вид натурального дерева или камня.

В зависимости от особенностей помещения, для заключения он избирается в виде досок прямоугольной формы или квадратной плитки. Современные дизайнеры советуют выбрать темные оттенки: черный шоколад, дерево венге, махагон с медными или золотистыми прожилками на теплом фоне шоколадного цвета, палисандр с красноватым оттенком и вишневый.

dekoriko.ru
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