Уборка как в последний раз: назвали модный в мире тренд

В Соединенных Штатах неубранные комнаты и грязные кухни - нормальное явление. Уборка затевают только перед большими праздниками. Зато дороги моют специальными средствами.

Автор: tvoi54.ru Уборка на Новый год: как быстро привести в доме порядок

В Турции любят чистоту. Женщины почти ежедневно делают влажную уборку, а генеральная - раз в 2 недели. Пропылесосить квартиру несколько раз в день - обычное для местных жителей решения. Большинство китайцев делают генеральную уборку 1 раз в год - перед празднованием китайского Нового года.

Немцы занимаются уборкой без спешки, планируя каждое действие. Они оставляют использованные батарейки в специальных ящиках. Стекло, бумага, пластик и некоторые другие материалы раскладывают по отдельным контейнеров. И даже бытовую технику и мебель оставляют только в предназначенных для этого местах.

Уборка по-шведски - "как в последний раз" - быстро стало трендом, популярным во всем мире. Шведы любят тепло и уют. Поэтому они с особым трепетом относятся к обустройству интерьера и последующей уборки. Речь идет о том, чтобы не просто убрать свой дом, но и навести порядок в мыслях. По этой причине она и стала популярна во всем мире.

1. Следует составить график выброса хлама

Хлам не только создает бардак в доме, но и нарушает ход гармоничной жизни. Не зря во многих учениях, когда ты хочешь, навести порядок в жизни, нужно начать с уборки хлама в доме. Разделить ненужные вещи на категории: одежда, игрушки, посуда и так далее. Выносить по коробке ненужных вещей раз в 3 недели.

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2. Отнести ненужные вещи

Ненужные вещи необязательно выбрасывать. Можно подарить друзьям, отнести на работу, а то в детский дом. Это облегчит процесс прощания с многими вещами.

3. Рассказать об уборке друзьям

Расставаться с хламом не так просто, как может показаться. Через него упоминаются приятные моменты из него. Чтобы завершить начатое, стоит рассказать об уборке близким друзьям. Так обязательно удастся довести начатое до конца.

Синий цвет придает комнате покоя. Он является модным в следующем году. Но этого оттенка не должно быть много. Идеальное сочетание синего - с белым. Они визуально увеличат пространство. Можно выбрать и кремовую палитру - теплую, помещение не будет казаться холодным. Белый цвет идеален для спальни. Его должно быть больше, а синего - меньше.