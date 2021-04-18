Тренды в интерьере 2021: как не ошибиться с ремонтом кухни

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В дизайне интерьера часто появляются новые тенденции. Кухня - не исключение. Здесь чаще всего собирается семья и гости. Поэтому место должно быть уютным и практичным.

От чего следует отказаться на кухне советует дизайнер Валентина Петрякова в Инстаграм.

1. Если на кухне открытые полки, следует отказаться от "бабушкиных" сервизов и тарелок в розницу. Подберите стильные однотонные наборы посуды.

2. Холодильник не нужно завешивать его фотками, магнитами и различными записями. Чтобы он был акцентом, подберите оригинальную модель в ярком цвете.

3. Фотопечать на кухне (водопады, орхидеи, овощи, фрукты) - старый прием, от которого нужно отказаться. Используйте однотонные фасады - они всегда актуальны.

Также под запретом фотопечать на кухонном фартуке. Не стоит выбирать пейзажи, цветы и другие растительные мотивы. Если очень хочется использовать стекло на фартуке, оно может быть прозрачным или однотонным.

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4. Массивные занавески с ламбрекенами остались в прошлом. Используйте простые и лаконичными вариантами.

5. Многоуровневые потолки также уже неактуальны. В тренде - обычная ровный потолок.

Новинки в интерьере касаются не только оформления стен или пола, но и освещения. Базовые черный, белый и серый цвета в дизайне осветительных приборов является беспроигрышным вариантом. Здесь следует обратить внимание на наличие оконных проемов и расположения самого помещения. Комнаты, которые выходят на северную сторону, как правило, нуждаются в дополнительных источниках света не только в вечернее или ночное время