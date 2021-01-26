Тренд 2021: 5 условий стильной ванной комнаты

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Ванная комната является обязательным компонентом любого жилого дома. Небольшой метраж комнаты не дает полностью разгуляться дизайнерской фантазии.

Гораздо приятнее обустроить помещение таким образом, чтобы оно могло напоминать уютный и атмосферный спа-салон. Тогда вы сможете расслабиться и насладиться пенным ванной или контрастным душем.

Ванная комната - в первую очередь практическое место, планировка которого продумана до мелочей. Вся сантехника и мебель не должны препятствовать передвижению по комнате.

Наиболее популярными вариантами являются такие расцветки дизайна ванной. Белая - классический вариант, способный визуально расширить пространство и добавить в него немного света.

Черная - благородный цвет, который актуален для больших пространств. Желтый и оранжевый улучшает настроение и позволяет заряжать энергией на весь день.

Коричневый отличается большим разнообразием оттенков. Это может быть шоколадный, венге, кирпичный, терракотовый и другие цвета.

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Наиболее популярными вариантами оформления является керамическая плитка. Наиболее популярный вариант, который отличается широким ассортиментом оттенков и форм. Устойчива к влаге, перепадам температуры и механическим повреждениям. При правильной установке способна прослужить более 30 лет.

Натуральный камень - наиболее распространенными вариантами являются гранит или мармур.Це удовольствие не из дешевых, что объясняется целым рядом его преимуществ: долговечность, устойчивость к химическим и механическим повреждениям, прочность и водостойкость.

Современные способы обработки позволяют использовать древесину в отделке стен даже в помещениях с повышенной влажностью. Как правило, для этого применяют специальные пропитки и защитные лаки. Важным будет выбор правильной породы древесины. Для ванной комнаты отлично подходят бук, кедр, лиственница, дуб, тик.

Современный интерьер часто оформляют в стиле минимализма. Чтобы немного оживить и придать шика, следует использовать определенные приемы. Например, вместо центральной люстры, сделать несколько зон освещения. Об этом и другом рассказала Мария Ивановская, украинский дизайнер.