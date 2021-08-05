Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера

Фото: instagram.com/vinterior_d/

В дизайне интерьера появляются новые тенденции каждый год. О них стоит знать перед началом ремонта.

Об этом пишет дизайнер Виктория Морозова в Инстаграм.

"Сколько людей, столько разных вкусов и предпочтений, и мы уважаем это. Но есть решения, которые вызывает отторжения и нам сложно работать в обычном русле, сталкиваясь с ними. При первом же взгляде на решение понимаешь: морально устарело, не актуально", - отметила Морозова.

5 табу при оформлении жилья

Тотальный бежевый style

Чтобы сделать этот цвет стильным, следует использовать различные оттенки, разнообразные текстуры и фактуры. Тогда житлоне будет напоминать печальное офисное помещение.

многоуровневые потолки

Многие годы в моде были радиусные потолки, элементы из гипсокартона, которые гнутся и др. Это устарела тенденция, которая затрудняет интерьер и делает его визуально дешевым.

многие декора

От магнитов на холодильнике и декоративных тарелок из путешествий стоит отказаться. Теперь это устаревший прием. Избавьтесь от лишнего, сделайте пространство легким и свободным.

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Причудливые детали

Это многоярусные шторы, ламбрекены, очень выраженную классику, элементы барокко и др. Все хорошо в меру. Разбавляйте минимализм в интерьере стильными деталями.

Фотообои

Красивые фотообои вполне можно использовать в интерьере - это актуальный прием. Но помните, что водопады, орхидеи и дельфины на стенах уже устарели.

Не все спальни легко обставить. Есть нестандартные размеры комнаты, которые затрудняют процесс. Планирование дизайна узкой длинной спальни вызывает много вопросов. Чтобы визуально расширить комнату, дизайн необходимо выполнять в светлых тонах.