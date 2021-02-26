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пятница, 26 февраля 2021 16:32

Супруги строят крошечные "умные" дома
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Канадская пара открыла домашнюю компанию по изготовлению крошечного умного жилья. В своем бизнесе они предпочитают стабильную архитектуру и экологичное строительство.

Любители "крошечной жизни" Хизер и Кевин Фриц начали собственный бизнес - дизайн, чтобы сделать свой вклад в развитие инновационного, экологического и доступного жилья.

Свой первый дом бизнесмены построили для своей семьи, он имел всего лишь 24 кв. м. Крошечный дом был с металлического шва и алюминия с текстурой дерева.

В дизайне создатели проекта ищут прогрессивные и стильные решения. Различные линии крыши придают архитектурный интерес, а окна с 3 панелями заливают интерьер солнечным светом.

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Первая постройка пары имела такой успех, что они нашли покупателя еще до того, как дом был закончен.

Корпорация Toyota Motor 23 февраля провела церемонию закладки фундамента умного города Woven City у подножия горы Фудзи в Японии.

Город планируют сделать полигоном для испытания новых технологий. В частности робототехники и искусственного интеллекта.

house.24tv.ua
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