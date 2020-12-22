Стильная ванная комната: показали модные варианты тумб для мелочей

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Важное место в обустройстве ванной занимает выбор тумбы. Особое внимание стоит уделить способа установки. От этого зависит не только визуальное восприятие ванной комнаты, но и личный комфорт каждого члена семьи.

Наиболее распространенным решением для ванной является напольная тумба. Она отличается особой устойчивостью и надежностью. Благодаря наличию ножек, она точно выдержит любую нагрузку. Кроме того, ее всегда можно переставить на другое место. Однако убирать пол с такой мебелью может быть проблематично.

Одним из самых популярных материалов для тумбы является пластик. Он не дорогой и устойчив к влаге. Среди недостатков стоит отметить недолговечность. Пластик не очень прочный, поэтому на нем остаются царапины и другие повреждения. Впоследствии тумба будет выглядеть не привлекательно.

В последнее время более актуальными стали тумбы из дерева. Материал экологичен, что соответствует современным тенденциям в дизайне интерьера. Дерево не устойчиво к воздействию влаги, химических веществ и перепадам температур. Поэтому его лучше защитить специальной пленкой или покрыть лаком.

Если деревянная тумба - слишком дорогой вариант для вас, рекомендуем присмотреться к альтернативным решениям из МДФ или ЛДСП. Спрессованную древесную стружку часто используют для изготовления мебели. Безусловно, данные материалы все также устойчивы к воздействию воды. Но в отличие от предыдущего варианта, они имеют более низкую цену, а также дизайн на любой вкус.

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Еще одно популярное решение для ванной комнаты - тумба со стеклянными фасадами или дверцами. Данное решение выглядит очень стильно и придает помещению особую элегантность. Поэтому оно подходит даже для небольшой ванной комнаты. Рекомендуем выбирать тумбу с закаленными стеклами, благодаря чему она будет иметь длительный срок службы. Но учитывайте, что на них будут видны следы от воды.

Пожалуй, наиболее привлекательным и по-настоящему роскошным вариантом для ванной комнаты будет тумба из камня. Считается, что это наиболее дорогой и престижный материал. Его особенно ценят за прочность и долговечность, а внешний вид практически никого не оставляет равнодушным.

Во многих украинский любимым местом является ванная комната, где можно расслабиться, побыть наедине. Обычно такие помещения небольшие, но с кучей "нужных" вещей: различных флаконов, баночек и полотенец. Поэтому основной проблемой ванных комнат является малая площадь и постоянный беспорядок.