Стильная кухня в хрущевке: показали идеи преобразования комнаты

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Даже квартира-хрущевка может выглядеть стильно и уютно. Для этого владельцам таких малых площадей стоит подумать, как организовать пространство функционально. Используйте современные решения, откажитесь от слишком ярких оттенков.

Пастельная цветовая гамма поможет визуально сделать кухню более просторной. Но от белого цвета лучше отказаться. Несмотря на то, что он светлый и выглядит элегантно, в процессе эксплуатации он непрактичен. Лучше использовать его точечно, для стен, стола или декора. Альтернативой может быть бежевый или молочный тон.

Самым оптимальным решением будет минимализм и скандинавский стиль. Они отличается спокойной цветовой гаммой и не большим количеством декора. Классический стиль пользуется особой популярностью, однако он не всегда хорошо выглядит в хрущевке. Если вам по душе именно такое решение, то лучше выбирать светлую гамму оттенков, а для гарнитура использовать только светлое натуральное дерево. Но откажитесь от лепнины и объемных украшений.

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Важную роль играет качество материалов, используемых для кухонной мебели. Наиболее долговечным и износостойким будет деревянный гарнитур. Он выглядит особенно благородное. Но при этом стоимость однозначно будет высокой. Среди бюджетных решений стоит отметить МДФ или ДСП. Добавить небольшой кухни легкости можно с помощью стекла на фасадах верхних отделений.

Чтобы сделать небольшое помещение визуально немного более просторным, рекомендуем подобрать легкие, полупрозрачные занавески. Благодаря этому на кухню проникать солнечный свет.

Альтернативным решением могут быть жалюзи или рулонные шторы. В отличие от предыдущего варианта, их можно поднять или опустить при желании. Тем самым, получится регулировать количество солнечного света в помещении. Ну и, конечно же, такие конструкции не утруждают пространство.

Квартира-студия отличается отсутствием стен и жестких перегородок между кухней. Часто это бюджетные варианты жилья, поэтому очень популярны. Но люди не знают их обустроить, чтобы там было удобно жить. Для начала нужно решить, что именно необходимо: разделить одну комнату на несколько зон и определить их границы.