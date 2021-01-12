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вторник, 19 января 2021 02:28

Стиль лофт стал доступнее: дизайнерская мебель своими руками
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Как сделать самому дизайнерскую мебель в стиле лофт
Фото: stroy-podskazka.ru
Как сделать самому дизайнерскую мебель в стиле лофт
Как сделать самому дизайнерскую мебель в стиле лофт
Как сделать самому дизайнерскую мебель в стиле лофт
Как сделать самому дизайнерскую мебель в стиле лофт

Стиль лофт является одним из самых популярных направлений в дизайне как в домах, так и в барах, офисах. Предметы для него можно сделать своими руками из остатков различных стройматериалов.

В этом нет ничего сложного, ведь этому направлению свойственны простые геометрические формы и минимализм. Главное, чтобы такая мебель вписывалась в дизайн дома и цветовую гамму.

Предметы интерьера должны быть старыми или искусственно состаренным. Основой такой мебели служат стальные профили, которые привинчены к полу и к стене дюбелями. Для производства всех видов мебели подойдут:

доски, паллеты, поддоны, ящики, куски дерева;

профильные трубы, прутья, сетки, колеса, шестерни;

кожа, холст, лен.

В декоре нередко применяются изделия из бетона или грубо обтесанные камня. А вот такие породы, как мрамор, которые не впишутся в концепцию этого грубого стиля. Пластик использовать нежелательно, так как он слишком выбивается из стилевой направленности. Чаще всего в стиле лофт изготавливают столы, кровати, пуфы, тумбы различного назначения.

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Лофтовую кровать проще сделать из паллет, которые можно найти на складах или в торговых компаниях. Зашлифовать поверхность поддонов с помощью шлифовальной машинки или наждачной бумаги, чтобы избавиться от заусенцев.

Этот материал нужно покрыть лаком, преимущественно матовым. Матрас и подушки из натуральных материалов в сдержанной цветовой гамме станут завершающим штрихом.

Соединить паллеты между собой, чтобы получился единый каркас. Обить основание кровати мягкой тканью или ковролином. Положить на каркас матрас и подушки.

Столики в стиле лофт имеют деревянную столешницу прямоугольной формы и металлический каркас различной конструкции. Чтобы сделать его своими руками потребуются: доски из пихты - 4 шт, сосновый брус - 4 шт, 7-сантиметровые шурупы - 30 шт, морилка и полиуретановый лак.

Собрать основу, чтобы получилось 2 прямоугольника как на фото. Отверстия для крепления лучше сделать в каждом углу заранее. Доски нужно отшлифовать машинкой или наждачкой. Собранную столешницу пропитать морилкой темного цвета.

Одной из последних разработок специалистов в сфере дизайна является использование эпоксидной смолы. Мебель с ней выглядят не только красиво, но и уникально.

В состав полимера входит смола и отвердитель. Эти вещества создают прочный декоративный материал, который устойчив к механическим повреждениям. Поэтому на этой мебели не бывает трещин и сколов. А это они имеют глянцевую поверхность, устойчивая к повышенному уровню влаги.

stroy-podskazka.ru
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