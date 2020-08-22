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понедельник, 31 августа 2020 12:05

Спальня девочки: 20 креативных вариантов преобразования пространства
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Интерьер спальни 2020: 20 креативных вариантов для девушки
Фото: remontbp.com
Интерьер спальни 2020: 20 креативных вариантов для девушки
Интерьер спальни 2020: 20 креативных вариантов для девушки
Интерьер спальни 2020: 20 креативных вариантов для девушки
Интерьер спальни 2020: 20 креативных вариантов для девушки

Комнаты девушки не обязательно должно быть в одном стиле с остальными дома. Это касается как ребенка, так и подростка. Там она может быть самой собой, как в собственном королевстве.

Для этого стоит воспользоваться множеством идей для создания функциональной комнаты юной модницы. Она всегда ассоциируется с деликатностью, прекрасным чувством стиля и красоты. Широко распространено мнение, что девичьи интерьеры наполнены розовыми цветами и конфетными аксессуарами.

Сенсационное решение - покрасить одну стену краской для доски. Черная поверхность создаст вневременное и всегда модное сочетание с бельем других стен.

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Многие девушки выбирают очень популярен гламурный стиль и современность. Это идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и элегантность. Спальни, оформленные в этом стиле, наполненные блестящими деталями и эксклюзивными тканями, которые создают целостную композицию. Для нее выбирают любой цвет, чтобы был с мерцающими акцентами - хрустальная люстра, большие зеркала в богатых рамах.

Любительница романтических сюжетов обязательно оценит тонкое и чрезвычайно женственное расположение спальни в стиле Барби. Отбеливание, патинирование и вощение - необходимая вещь для белых мебели в таком стиле. Композиция дополняется "предметами с душой": фаянсовая ваза для цветов, кованые рамы для картин, керамические ангелы, сухие лавандовые букеты.

Также могут быть сентиментальные дополнения, например, плетеные корзины, кружевные салфетки или декоративные подушки.

Японские интерьеры в тренде благодаря минималистичности. Они понравятся людям, которые ищут чего-то большего, чем просто модный дизайн. Здесь нет места для гламура или элегантной отделки. Данный стиль видит красоту в простоте, неприхотлива дизайне и предметах с душой

Не приветствуется применение дизайнерских аксессуаров, искусственных материалов или синтетических тканей.

remontbp.com
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