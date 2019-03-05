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вторник, 05 марта 2019 17:20

Создали оригинальное микрожилье, которое можно переносить с места на место
10

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Стоимость такого жилья составляет от тысяч.
Фото: treetents.co.uk
Стоимость такого жилья составляет от тысяч.
Стоимость такого жилья составляет от тысяч.
Стоимость такого жилья составляет от тысяч.
Стоимость такого жилья составляет от тысяч.

Британская компания Tree Tents International выпустила на рынок свою новую разработку — передвижное микрожилье, способное выдерживать суровые погодные условия и интегрироваться практически в любую местность. Внешне оно напоминает часть металлической трубы. Дизайн конструкции разрабатывали, вдохновляясь принципами современного аэрокосмического строительства.

Предназначено микрожилье от Tree Tents International для установки на сваях или подвешенным между деревьями. Для строительства его использовали древесину и переработанный коррозионно-стойкий алюминий. Это обеспечило конструкции не только необходимую прочность, но и экологичность. Также сделало ее легкой для транспортировки. Отмечает компания-разработчик на своем официальном сайте.

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Ранее показали комфортное жилье для шести человек, которое устроили на 14 квадратных метрах. Для этого пригодился трейлер 1970-го года выпуска. Крышу его оснастили солнечными панелями. Интерьер оформили с использованием экологически дружественных материалов. Позаботились и о сбережении запасов воды: установили вместительный бак объемом около 200 литров.

treetents.co.uk
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