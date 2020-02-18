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среда, 19 февраля 2020 02:28

Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
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Чтобы побороть рутину и разнообразить свою жизнь, не обязательно менять работу или выезжать за границу. Иногда все, что нужно — сделать дома ремонт.
Фото: brightside.me
Чтобы побороть рутину и разнообразить свою жизнь, не обязательно менять работу или выезжать за границу. Иногда все, что нужно — сделать дома ремонт.
Чтобы побороть рутину и разнообразить свою жизнь, не обязательно менять работу или выезжать за границу. Иногда все, что нужно — сделать дома ремонт.
Чтобы побороть рутину и разнообразить свою жизнь, не обязательно менять работу или выезжать за границу. Иногда все, что нужно — сделать дома ремонт.
Чтобы побороть рутину и разнообразить свою жизнь, не обязательно менять работу или выезжать за границу. Иногда все, что нужно — сделать дома ремонт.

Психологи утверждают, что смена обстановки является лучшим способом побороть рутину. Если обновить интерьер, удастся быстрее преодолеть депрессию, легче пройти сквозь "черную полосу" в жизни и, вообще, взглянуть на мир под другим углом. Переобустроив свое жилое пространство, люди ощущают прилив сил и энергии, мыслить начинают позитивнее. Особенно полезно самому продумывать новое оформление: это способствует развитию воображения, помогает стать более креативным.

Подборку с примерами впечатляющих преобразований, которые вдохновят на решение сделать ремонт в своем доме, показал портал BrightSide.

Тем, кто сомневается, стоит помнить: любой путь начинается с первого шага. Если хочется внести изменения, но еще не готовы к чему-то кардинального, начните с малого. Попробуйте избавиться от лишних вещей, которые загромождают пространство, украсьте дом живыми растениями. Если в комнате есть массивные шкафы, замените их на открытые полки. По возможности измените цветовое оформление интерьера, добавьте в него яркие акценты.

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Сделать интерьер современным можно за счет четких линий, гладких и ровных поверхностей, простых и функциональной мебели, минимума декора. Примеры современного оформления одной из важнейших комнат дома подали в фотоподборке.

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