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среда, 25 ноября 2020 09:19

Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков
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Фото: remontbp.com

Цветовая гамма добавляет характера комнате. Кухня не исключение. Лимонный цвет - не самый популярный в ее оформлении. Специалисты отмечают, что это один из самых жизнерадостных оттенков, который всегда поднимает настроение. Он благоприятно влияет на нервную систему и пробуждает аппетит.

Помните, что минимальное количество деталей на рабочей поверхности подчеркнет красоту и элегантность оформления.

Лимонный цвет идеально подходит для помещений, где мало естественного света. Чтобы он не раздражал, стоит выбирать только оптимистам и людям творческих профессий. Кто сомневается, может использовать его дозированно в качестве акцентов. В таком случае его всегда можно будет изменить без особых сложностей.

Минимализм

Одним из наиболее подходящих стилей интерьера для кухни является минимализм. Он в основном характеризуется нейтральными оттенками, но лимонный цвет придаст комнате оригинальности.

Лофт

С каждым годом лофт адаптируют под современные тенденции и нередко сочетают с другими решениями. В случае с лимонным кухонным гарнитуром, кирпич и детали с эффектом старины будут как никогда кстати.

Хай тек

В отличие от предыдущего варианта в нем чаще используются глянцевые фасады гарнитура. Поэтому лимонный цвет будет как никогда кстати даже в простом, лаконичном интерьере кухни.

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Подобрать цветовое решение для кухни в лимонном оттенка может быть сложно. Чтобы упростить задачу, рекомендуем выбирать естественные сочетания, которые выглядят более естественно.

Комбинация лимонного и белого цвета - одна из самых простых и лаконичных. В интерьере кухонного пространства данные оттенки создают ощущение тепла, комфорта и семейного уюта. Такой вариант оформления по праву считается универсальным.

Альтернативой может стать светло-серый оттенок. Он немного более заметен, элегантный. Его чаще всего выбирают любители стиля лофт или кантри. То же самое можно сказать о различных оттенках бежевого цвета.

Разбавить яркость лимонного оттенка можно с помощью классического черного цвета. Такое сочетание подойдет не всем, поскольку оно контрастное и довольно строгое. Но все же рекомендуем обратить на него внимание владельцам просторных помещений.

Персиковый цвет становится все более актуальным и придает кухне тепла. Он считается символом гостеприимства. Важно правильно расставить акценты и выбрать оттенок. Если же персиковый цвет будет только в виде акцента, то смело выбирайте насыщенные тона.

Интерьер будет выглядеть гармонично только в том случае, если в оформлении используется не более трех оттенков.

remontbp.com
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