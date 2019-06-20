Школьный автобус превратили в уютное жилье со всеми удобствами

Фото: pavedtopines.com

Канадская компания Рaved to Рines трансформировала старый школьный автобус в дом на колесах. Заказ выполнила для пожарного из Торонто. Снаружи автобус покрасили в красный цвет, чтобы таким образом подчеркнуть профессиональную принадлежность новоиспеченного владельца передвижного дома.

Внутри автобуса обустроили кухню, зону для отдыха, ванную и спальню. Интерьер сделали современным. Добавили в него рустикальные мотивы. В частности, ввели множество элементов из натуральной древесины. Указано на официальном сайте Рaved to Рines.

Обставили жилье предматами мебели, изготовленными на заказ. Среди них — обеденный столик из акации.

Для оформления интерьера господствующим выбрали белый цвет. Разбавили его "теплотой" древесины, что обеспечило гармоничный контраст.

В зону для отдыха установили L-образной формы диван. Стену напротив него украсили кладкой из искусственной кирпича. Подвесили на нее телевизор с плоским экраном. Подключили его к акустической системе.

Кухню оснастили плитой с духовым шкафом, достаточным количеством рабочих поверхностей, раковиной и холодильником. Рядом обустроили обеденную зону, которую можно использовать также в качестве рабочей.

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Частную зону отделили от кухни деревянными дверями. За ними обустроили небольшую ванную комнату с полноразмерным душем и туалетом. За ванной сделали спальню с большой кроватью, под которой спрятали бойлер и мощный аккумулятор.

На 14 квадратных метрах обустроили комфортное жилье для шести человек. Таким образом новую жизнь дали старому трейлеру. Внутри фургон обустраивали с использованием экологически дружелюбных материалов.