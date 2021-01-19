Сказочный пейзаж: показали роскошный дом на озере

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На границе американских штатов Калифорния и Невада является впечатляющий дом. Он расположен в увлекательной атмосфере, высоко в горах и недалеко от озера на клочке земли, наполненном прекрасным природным ландшафтом.

Архитекторы подарили дома огромные окна, которые пропускают свет, свежий воздух. Сильная связь между домом и красивым ландшафтом вокруг подчеркивается несколькими другими способами. В этом помогают современный наземный бассейн, который беспрепятственно устанавливает визуальную непрерывность между ним и озером Тахо, что находится рядом.

В главной гостиной есть большая потолок, который помогает создать очень открытую, воздушную и роскошную атмосферу. Там есть раздвижная стеклянная стенка, которая соединяет его с открытым внутренним двориком.

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Основная гостиная, которая находится на первом этаже. Там есть каменный камин, который находится между кухней и столовой. Стол с живым краем добавляет тепла простом декора, который иначе сочетается с потолком и полом.

В пригороде Сиэтла в штате Вашингтон построили особняк правильной формы с прямыми углами. Несмотря на такую ​​простую форму, дом впечатляет. Современные лаконичные интерьеры со стеклянными стенами непросто сделать достаточно уютными, но дизайнерам из студии Heliotrope это удалось.