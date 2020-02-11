Сэкономит пространство: показали идеи для оформления на кухне открытых полок

Фото: thespruce.com

От громоздких настенных шкафчиков стоит отказаться в пользу открытых полок. Это позволит избежать перегрузки пространства и добавить в интерьер больше динамики. Применить такой ход можно при оформлении кухни в любом стиле — от строгого минимализма до свободолюбивого бохо-шика.

Разместить на открытых полках можно любую кухонную утварь, которая, кроме своего непосредственного назначения, способна выполнять и декоративную функцию. Среди такой — разнообразная посуда, емкости со специями или крупами. Чтобы оживить интерьер кухни, поставить на полки можно горшки с живыми растениями или различные предметы декора, пишет theSpruce.

Совсем отказываться от навесных шкафов не обязательно. Поместив их наряду с открытыми полочками, можно создать еще более интересный, небанальный дизайн.

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Стильно и изысканно выглядят кухни в черно-белых тонах. Выбор таких цветов пространство не сузит, если сочетать их в правильных пропорциях. Еще больше облегчить восприятие темных оттенков можно за счет встроенной системы подсветки, наличия мебели с зеркальными или стеклянными вставками.