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вторник, 11 февраля 2020 18:17

Сэкономит пространство: показали идеи для оформления на кухне открытых полок
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Открытые полочки позволят сделать интерьер более динамичным.
Фото: thespruce.com
Открытые полочки позволят сделать интерьер более динамичным.
Открытые полочки позволят сделать интерьер более динамичным.
Открытые полочки позволят сделать интерьер более динамичным.
Открытые полочки позволят сделать интерьер более динамичным.

От громоздких настенных шкафчиков стоит отказаться в пользу открытых полок. Это позволит избежать перегрузки пространства и добавить в интерьер больше динамики. Применить такой ход можно при оформлении кухни в любом стиле — от строгого минимализма до свободолюбивого бохо-шика.

Разместить на открытых полках можно любую кухонную утварь, которая, кроме своего непосредственного назначения, способна выполнять и декоративную функцию. Среди такой — разнообразная посуда, емкости со специями или крупами. Чтобы оживить интерьер кухни, поставить на полки можно горшки с живыми растениями или различные предметы декора, пишет theSpruce.

Совсем отказываться от навесных шкафов не обязательно. Поместив их наряду с открытыми полочками, можно создать еще более интересный, небанальный дизайн.

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Стильно и изысканно выглядят кухни в черно-белых тонах. Выбор таких цветов пространство не сузит, если сочетать их в правильных пропорциях. Еще больше облегчить восприятие темных оттенков можно за счет встроенной системы подсветки, наличия мебели с зеркальными или стеклянными вставками.

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