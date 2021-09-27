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вторник, 28 сентября 2021 12:33

Сдержанно и со вкусом: как сделать ремонт в модных оттенках
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Дизайнеры закончили ремонт в квартире со стильным интерьером
Фото: facebook.com/OV2.design
Дизайнеры закончили ремонт в квартире со стильным интерьером
Дизайнеры закончили ремонт в квартире со стильным интерьером
Дизайнеры закончили ремонт в квартире со стильным интерьером
Дизайнеры закончили ремонт в квартире со стильным интерьером

Сдержанный ахроматический стиль имеет шарм и неординарность. Для этого он должен быть соблюден во всей квартире или доме. Обязательным условием является правильная дозировка цветов.

Как это сделать пишут дизайнеры OV2 в Фейсбук.

Удобно совмещать белый, серый и графитовый оттенки. Для кухни выбрали светлый цвет, где акцентом выступают столешница, фартук и верхние фасады. У обеденной зоны добавили объема помещений с помощью 3д панелей.

Спальню сделали так, чтобы жители мегаполисов могли уединиться в нейтральной домашней обстановке. Там поставили комфортную кровать, будуарный зону у окна, а за тонированной стеклянной перегородкой находится вместительная гардеробная.

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Такие спокойные тона позволят создать защищенную и стабильную атмосферу в детской комнате. Там ничего не будет раздражать и отвлекать, особенно активных детей.

Приятные расслабляющие оттенки ванной, которые визуально расширяют помещение в соединении с графитовыми акцентами.

Сейчас очень модно объединять лоджию с кухней или гостиной. Это решение добавляет освещенности в комнату и увеличивает ее.

Прежде чем приступать к сочетанию жилых комнат с лоджией, важно продумать сам проект. Сочетание лоджии с комнатой необходимо согласовать со специальными проектными организациями, и только после их разрешения можно начинать перепланировку. При составлении плана перепланировки обсуждается очень важный момент - полный или частичный демонтаж балконного проема.

Автор: Екатерина Романчук
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