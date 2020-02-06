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четверг, 06 февраля 2020 16:05

Самостоятельный ремонт квартиры – острые подводные камни одиночного плавания
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Стремительное развитие жилищного строительства в Киеве и других городах Украины повысило спрос на услуги ремонтных бригад и дизайнерских агентств, занимающихся разработкой дизайн-проектов на профессиональной основе. Однако, согласно статистике, более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы, проводя капитальный ремонт без какого-либо внятного плана. И такая уверенность зачастую приводит к серьёзным промахам, для устранения которых требуется немало времени и денег.

  Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы
Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы

Согласитесь, что любое более или менее масштабное строительство невозможно без предварительно разработанного сценария, именуемого проектом. А ведь капитальное обустройство "сырой" квартиры в новостройке ставит перед собой гораздо более сложные и конкретизированные цели. Речь идёт об идеальном комфорте для всех домочадцев, мастерски адаптированном под особенности конкретного помещения. Но и это ещё не всё – привлекательно обустроенный интерьер должен не только радовать глаз, но и использовать весь пользовательский потенциал жилого пространства. Так что в этом случае отсутствие полноценной проектной документации - это рискованная работа "вслепую", неприятные последствия которой можно хлебать полной ложкой не один год.

Что там ещё за дизайнеры интерьера? Мы сами с усами!

Самоуверенность некоторых граждан, которые слабо разбираются в тенденциях интерьерной моды и рынке строительных материалов, порой поражает воображение. Многие такие товарищи руководствуются известным лозунгом Наполеона: "Главное – это ввязаться в драку, а там будет видно!". Однако такое опрометчивое пристрастие, по мнению профессионального дизайнера Тараса Белика, уже на старте формирует серьёзные риски финансовых и моральных потерь. Поэтому владельцев новообразованного жилья, принявших решение заказать дизайн квартиры в профессиональной Студии, можно сравнить с пассажирами круизного лайнера, купившими себе полную страховку. В то время как любители неоправданной экономии плывут через бушующий океан различных проблем на утлом судёнышке без компаса и карты.

  Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы
Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы

Если речь уже зашла об экономии, давайте вместе прикинем, каких конкретно расходов желают избежать сторонники самостоятельного ремонта. Сегодня разработка дизайна квартиры под ключ в Киеве стоит примерно 7-10 % от всех затрат на ремонт. То есть вполне разумная "десятина" способна избавить вас от продолжительной головной боли, повысив рыночную цену красиво оформленного жилья на всё те же 7-10%, но уже от другой более солидной суммы. Неужели, запланировав потратить на ремонтные работы 200 тысяч гривен, 15-20 тысяч станут серьёзной преградой для найма профессионального талантливого дизайнера? И это с учётом того, что грамотно разработанный дизайн-проект существенно облегчит задачи ремонтникам, которые будут работать строго по утверждённому подробному плану.

  Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы
Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы

Давайте разберёмся, какими аргументами движется сознание фаната самостоятельного ремонта?

1. Дизайнер – это дорого. Этот миф мы развеяли чуть выше.

2. Дизайнер никогда не сумеет понять, что именно мне нужно. Опытные "господа оформители" всегда предлагают своим клиентам специальные анкеты, заполнение которых позволяет узнать все чаяния, надежды и запросы заказчика и всей его семьи.

3. За мои деньги мне выдадут две-три красивых картинки и пару невнятных чертежей. Полноценный дизайн-проект – это не менее 10-15 листов профессиональной документации, в которую входят планировочные решения, объёмные визуализации, чертежи коммуникаций, карты стен, полов и потолков, сметы и расчёты.

4. Дизайнер навяжет мне дорогие стройматериалы, чтобы получить "тайное вознаграждение" в строительных магазинах. В этом случае опасение работает с точностью до наоборот – знающий специалист всегда найдёт способ удешевить проект без особого ущерба для того, чтобы вписаться в небольшой бюджет.

5. Строители не смогут ничего понять в предоставленном проекте. Действительно, для чтения технических чертежей нужна определённая подготовка. Но какой смысл нанимать бригаду с руководителем, неспособным действовать в соответствии с достаточно простыми чёткими инструкциями? А для особо осторожных заказчиков хорошая Студия дизайна интерьера всегда предложит услугу авторского надзора, исключающую любые промахи и недопонимания строителей.

  Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы
Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы

А что же поджидает "доморощенных дизайнеров" в туманном зыбком мареве непрофессиональных решений?

Три смертельно опасных рифа кустарного ремонта

1. Неправильные места расположения розеток, выключателей, электрощитов, осветительных приборов. Не удивляйтесь, если после расстановки мебели розетка окажется далеко за шкафом, а точечный светильник над диваном будет постоянно слепить вам глаза. Но это ещё полбеды – прокладка коммуникаций в стенах без наличия "бумажного" плана не позволит вам в будущем смело орудовать дрелью или молотком в бытовых целях. Потому что, например, подвешивая картину, вы можете легко попасть в кабель под напряжением или продырявить пластиковую трубу отопления.

2. Ошибка в подборе количества и разновидности материалов. Любой перерасход – это лишние затраты. А если речь идёт о дорогостоящей отделке, то даже пара квадратных метров массивной доски или керамической плитки, не пошедших в дело – это весьма неприятная ненужная потеря. Что касается специфики выбираемых материалов, то порой даже опытные ремонтники не способны предложить хозяину квартиры по-настоящему экономически выгодные альтернативные решения.

3. Фатальные просчёты в планировке. От этого не застрахован ни один самоуверенный владелец помещения, пренебрегший услугами дизайнера. Какими бы ни были красивыми картинки в интернете, следовать которым желает любитель полной независимости, они являются результатом оформления совершенно других помещений. Конечно, можно скопировать определённый стиль, мебель и расцветки. Но чужую планировку во всей её цифровой красе воспроизвести точно не получится. И самое неприятное, что может ожидать в конце – это отсутствие света и простора, неправильное расположенное освещение и общая безвкусная дисгармония. При таких недостатках все затраты на дорогие мебельные изделия и люксовый декор пойдут прахом.

  Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы
Более половины собственников новообразованного жилья продолжают уповать на свои силы

Кроме этих достаточно очевидных проблем существует необходимость учёта неизбежного проседания новостройки, грамотного подбора мебельных изделий и сантехники, умения создавать гармоничный интерьерный ансамбль с максимальной отдачей от каждого квадратного сантиметра. Так что в этом случае скупой может заплатить не только дважды, но и трижды и четырежды. Потому не стоит искушать судьбу - лучше потратить то время, когда у вас будет дымиться голова от собственных противоречивых идей, на поиск ответственного талантливого дизайнера.

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