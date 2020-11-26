Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию

В Лос-Анджелесе выставили на продажу за 1 млн долларов коттедж с ногами паука. Так кажется из-за особой каркасную форму архитектуры.
Дом расположен на юго-восток от центра Лос-Анджелеса и расположен во дворе площадью 1,6 га.
Коттедж состоит из залитых на месте бетонных стен с балочным крышей и делится на две части - основная имеет площадь в 250 квадратных метров, а другая - 46.
Здание спрятана за живой изгородью и имеет один этаж, а одна из стен здесь стеклянная. Также во дворе есть небольшой открытый бассейн.
Отремонтированный дом предлагает 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также несколько гостиных и модернизированную кухню.
Во второй части здания расположена студия, а также ванная комната. Все вместе выставлен на продажу за 998 000 долларов.
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Большая зона гостиной тянется через заднюю часть главного здания, освещенная естественным светом от множества раздвижных стеклянных дверей.
В польском городе Карпаче возвели два уникальных многоквартирные дома. Они одновременно новые и стильные, но и не выбиваются из лона природы.
В одной из построек размещено 8 квартир, а в другой - 7 квартир, которые можно арендовать с подземным гаражом.
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