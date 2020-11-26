Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию

Фото: dwell.com

В Лос-Анджелесе выставили на продажу за 1 млн долларов коттедж с ногами паука. Так кажется из-за особой каркасную форму архитектуры.

Дом расположен на юго-восток от центра Лос-Анджелеса и расположен во дворе площадью 1,6 га.

Коттедж состоит из залитых на месте бетонных стен с балочным крышей и делится на две части - основная имеет площадь в 250 квадратных метров, а другая - 46.

Здание спрятана за живой изгородью и имеет один этаж, а одна из стен здесь стеклянная. Также во дворе есть небольшой открытый бассейн.

Отремонтированный дом предлагает 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также несколько гостиных и модернизированную кухню.

Во второй части здания расположена студия, а также ванная комната. Все вместе выставлен на продажу за 998 000 долларов.

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Большая зона гостиной тянется через заднюю часть главного здания, освещенная естественным светом от множества раздвижных стеклянных дверей.

В польском городе Карпаче возвели два уникальных многоквартирные дома. Они одновременно новые и стильные, но и не выбиваются из лона природы. В одной из построек размещено 8 квартир, а в другой - 7 квартир, которые можно арендовать с подземным гаражом.