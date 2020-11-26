 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1242
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 711
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 783
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2475
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1746
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6579
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
6
9
6
17
5
Роскошь и шик: &quot;дом-паук&quot; поражает фантазию
Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию
Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома
Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков
Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков
Отель под водой: открыли самый глубокий в мире бассейн
Отель под водой: открыли самый глубокий в мире бассейн
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 135
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 99
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 360
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 117
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 369
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 738
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
четверг, 26 ноября 2020 11:50

Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию
6

  Комментировать

Фото: dwell.com

В Лос-Анджелесе выставили на продажу за 1 млн долларов коттедж с ногами паука. Так кажется из-за особой каркасную форму архитектуры.

Дом расположен на юго-восток от центра Лос-Анджелеса и расположен во дворе площадью 1,6 га.

Коттедж состоит из залитых на месте бетонных стен с балочным крышей и делится на две части - основная имеет площадь в 250 квадратных метров, а другая - 46.

Здание спрятана за живой изгородью и имеет один этаж, а одна из стен здесь стеклянная. Также во дворе есть небольшой открытый бассейн.

Отремонтированный дом предлагает 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также несколько гостиных и модернизированную кухню.

Во второй части здания расположена студия, а также ванная комната. Все вместе выставлен на продажу за 998 000 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отель под водой: открыли самый глубокий в мире бассейн

Большая зона гостиной тянется через заднюю часть главного здания, освещенная естественным светом от множества раздвижных стеклянных дверей.

В польском городе Карпаче возвели два уникальных многоквартирные дома. Они одновременно новые и стильные, но и не выбиваются из лона природы.

В одной из построек размещено 8 квартир, а в другой - 7 квартир, которые можно арендовать с подземным гаражом.

house.24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Запретили агитацию против власти

Ярослав Мудрый стал киевским князем

Обнаружили целебный источник

Зафиксировали около 38 мм осадков за минуту

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 22465
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 7 Просмотров: 19098
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 17605
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11169
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 10089
Дом
Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома
Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома
9
 Просмотров: 612
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
6
 Просмотров: 4122
Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков
Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков
17
 Просмотров: 810
Отель под водой: открыли самый глубокий в мире бассейн
Отель под водой: открыли самый глубокий в мире бассейн
5
 Просмотров: 792
Как комфортно обустроить маленькую ванную комнату: полезные советы
Как комфортно обустроить маленькую ванную комнату: полезные советы Просмотров: 900
Больше всего комментируют
7
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
3
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Турки сбили российский военный самолет
1
Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн
Голосов: 1283
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть