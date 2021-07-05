Размер имеет значение: как обустроить ванную на четыре квадратных метра

Фото: remontbp.com

Современные ванные комнаты имеют всего четыре квадратных метра площади. Но и в них можно реализовать свои ремонтно-дизайнерские идеи. Перед тем, как начать перепланировку, нужно учесть расположение водопроводных и канализационных труб, вентиляционных каналов.

Экономят место подвесной раковина и стиральная машина с вертикальной загрузкой белья.

Популярными решениями для малых ванных комнат являются: отделка стен и пола керамической плиткой, искусственным камнем или керамогранитом.

Дизайнерское решение для ванной комнаты маленькой площади обязательно должно быть выполнено полностью в светлых тонах или со светлыми большими акцентами на участках более темного цвета. Это придаст небольшой маленькой комнате дополнительный визуальный объем, визуально увеличит и расширит небольшое по площади помещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайнер подсказал модный способ окрашивания окон

Помогут в визуальном расширении пространства маленькой ванной зеркала и зеркальные элементы, глянцевые поверхности. И обязательно яркий насыщенный свет. Это могут быть точечные светильники или подсветка различных частей комнаты. Освещение может включать различные режимы работы.

Важнейший вопрос при проектировании дизайна комнаты - сочетание цветов. Некоторые из них дополняют друг друга, а другие - не совместимы. Поэтому и некоторые просто завораживают с непонятной причине. У кого нет естественного вкуса сочетание цветов интерьера может подсмотреть в галерее.