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среда, 09 декабря 2020 02:28

Полки будущего: как стильно обустроить комнаты
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Фото: remontbp.com

Для рационального распределения помещения, его следует разделить на зоны. В каждой комнате нужны удобные полочки, которые выполняю разные функции.

Они для спальной комнаты имеют множество видов могут быть настенными. Располагаться над кроватью, практически занимать место в углу, иметь вид шкафа, дополняться зеркалом или быть встроенными в стену. При этом отличаются между собой по виду и форме, что позволяет подобрать идеальный вариант для любой стилистики оформления.

Для более компактной комплектации предметов мебели многие дизайнеры используют в интерьере подобные полки-шкафы размерами от пола до потолка, которые в свою очередь могут быть угловыми, иметь вид буквы "П" и располагаться вокруг дверного проема.

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Стильными являются конструкции, занимающие угол комнаты, прямоугольные или квадратные полки, расположенные вдоль одной или обеих стен от угла. Такие приспособления отличаются между собой по длине и ширине.

Ни одно интерьерное решение для спальных комнат не обходится без зеркал, ведь именно в этой комнате принято приводить свою внешность в порядок. Однако не каждая площадь помещения, предназначенного под спальню, может вместить в себя подобный набор мебели или отдельную зону для хранения вещей. Поэтому такое решение, как полка с элементами зеркал может быть очень полезным в подобных ситуациях. Поэтому зеркало можно дополнить практической полочкой для хранения.

Также можно прикрепить такое дизайнерское изобретение возле шкафа с одеждой и в любой части стен спальни, если это решение будет гармонично смотреться в общем стиле оформления. Это предложение позволяет не загромождать спальню объемными шкафами.

Аксессуары придают комнате шарма и уюта. Покрывало создает неповторимый образ спальни, который привлекает внимание.

Эту деталь интерьера создали для согрева людей. Пока в XVIII веке во Франции в моду начало входить дорогое убранство комнат и распространилось по всему миру. Поэтому покрывало стало украшением кровати.

remontbp.com
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