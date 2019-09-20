Показали уютный дом, построить который можно за две недели

Фото: hiconsumption.com

Британская компания Koto Designs представила модульный дом, на строительство которого идет не более чем 2 недели. Общая площадь его составляет 46 квадратных метров. Внутри обустроена ванная, кухня, спальня и просторная гостиная. Предусмотрено множество места для хранения личных вещей.

Проектируя интерьер дома дизайнеры вдохновлялись скандинавским стилем, пишет hiconsumption.

Крышу дома оборудовали солнечными панелями. К главному фасаду пристроили небольшое крыльцо. Цены на дома этой серии назначили от $199 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посреди океана: построили уникальное жилье на воде

Комфортные условия вполне можно обеспечить себе и в скромных размеров жилье. Главное — освободить в комнатах максимум пространства. Для этого достаточно подобрать правильную мебель и не бояться смелых решений.