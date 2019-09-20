 
Ексклюзивы
1/5
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 171
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2592
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2529
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1269
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 351
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1224
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3024
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4752
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 378
Фото
Все фото
5
18
12
20
7
Показали уютный дом, построить который можно за две недели
Показали уютный дом, построить который можно за две недели
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
Старый автобус превратили в общественный бассейн
Старый автобус превратили в общественный бассейн
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4752
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5130
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31266
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 306
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 15:30

Показали уютный дом, построить который можно за две недели
5

  Комментировать

Оформление для дома разработали на основе скандинавского стиля.
Фото: hiconsumption.com
Оформление для дома разработали на основе скандинавского стиля.
Оформление для дома разработали на основе скандинавского стиля.
Оформление для дома разработали на основе скандинавского стиля.
Оформление для дома разработали на основе скандинавского стиля.

Британская компания Koto Designs представила модульный дом, на строительство которого идет не более чем 2 недели. Общая площадь его составляет 46 квадратных метров. Внутри обустроена ванная, кухня, спальня и просторная гостиная. Предусмотрено множество места для хранения личных вещей.

Проектируя интерьер дома дизайнеры вдохновлялись скандинавским стилем, пишет hiconsumption.

Крышу дома оборудовали солнечными панелями. К главному фасаду пристроили небольшое крыльцо. Цены на дома этой серии назначили от $199 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посреди океана: построили уникальное жилье на воде

Комфортные условия вполне можно обеспечить себе и в скромных размеров жилье. Главное — освободить в комнатах максимум пространства. Для этого достаточно подобрать правильную мебель и не бояться смелых решений.

hiconsumption.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали уютный дом, построить который можно за две недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

На крыше вагона ехал в Луганск за солью - языковеда осудили на 12 лет

Запретили украинский язык в вузах

Украинские военные договорились об активных действиях

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 27747
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн 1 Просмотров: 22511
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 1 Просмотров: 21905
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 21115
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык 11 Просмотров: 21087
Дом
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
18
 Просмотров: 936
Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
12
 Просмотров: 1359
Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
20
 Просмотров: 4302
Старый автобус превратили в общественный бассейн
Старый автобус превратили в общественный бассейн
7
 1 Просмотров: 990
Французский шик в интерьере: показали роскошные примеры
Французский шик в интерьере: показали роскошные примеры
24
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
4
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 1378
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua