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Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
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Фото: remontbp.com

Нюансы и аксессуары превращают обычную комнату на оригинальную. Особенно, если они синего цвета. Он является универсальным для оформления гостиной.

Например, глубокий синий цвет всегда выглядит благородно, элегантно. Поэтому такая гостиная будет выглядеть стильно независимо от того, какая мебель и предметы декора будут в ней расположены. Однако его не стоит использовать в большом количестве, чтобы не перегрузить интерьер.

Однако его не стоит использовать для оформления всех стен. В данном случае оптимальным решением будет сочетание с другими цветами. Это может быть белый, молочный, песочный и другие подобные оттенки.

Несмотря на то, что стены синего цвета пользуются популярностью, многие предпочитают комбинировать с белым оттенком. За счет этого получается создать стильный контрастный интерьер, который точно не останется без внимания гостей.

Тем, кто выбрал для себя светлый, нежный дизайн гостиной, стоит присмотреться к нейтральных оттенков мебели. Это может быть серый, бежевый, коричневый, светло-розовый и другие тона. В данном случае они будут выглядеть наиболее гармонично.

Чаще всего дизайнеры рекомендуют покупать диван синего цвета в тон основной акцентной стены. Что касается размещения, то его можно поставить непосредственно у этой стены или наоборот, чтобы добиться контрастности. Если же вы планируете делать монохромный дизайн гостиной, то можно приобрести диван в любом оттенка синего цвета.

Различные функциональные вещи также будут уместны в интерьере. Это могут быть цветные вазы, подсвечники или рамки для картин, фотографий. Оригинально выглядят часы необычной формы и другие акценты в синем цвете.

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Бохо-шик - стиль идеален для желающих наполнить свой дом атмосферой беззаботности и релакса. Оформленные в нем интерьеры динамические, но при этом лишены "суетливости". Атмосфера их способствует отдыху - общению, прослушиванию музыки, чтению, играм.

Одной из главных черт бохо-шика является оформление интерьера большим количеством тканевых изделий.

remontbp.com
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