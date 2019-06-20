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четверг, 20 июня 2019 16:35

Показали новый трендовый цвет, который будет модным в дизайне интерьера в следующем году
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Неомьятний станет доминирующим цветом 2020 года.
Фото: inspirationdesignbooks.com
Неомьятний станет доминирующим цветом 2020 года.
Неомьятний станет доминирующим цветом 2020 года.
Неомьятний станет доминирующим цветом 2020 года.
Неомьятний станет доминирующим цветом 2020 года.

Все большую популярность в дизайне интерьеров завоевывает неомятный оттенок. Эксперты предполагают, что в 2020 он станет главным цветом года.

Принадлежит неомята к группе пастельных тонов. Является нейтральной с гендерной точки зрения. Описывают ее как насыщенный кислородом цвет, который освежает и символизирует собой связь между наукой и природой. Пишет inspirationdesignbooks.

Неомята гармонично сочетается как с другими пастельными, так и с более насыщенными цветами. Особенно удачно выглядит в паре с персиковым, фиолетовым и всеми пудровыми оттенками.

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Как и в прошлом сезоне, приоритетным в оформлении интерьера остается создание в доме уюта и теплой домашней атмосферы. Однако на первый план выходят также изящный шик и эффектность. При этом поощряется индивидуализм во всех его проявлениях: в 2019 дизайнеры призывают отказаться от рамок конкретного стиля и обустраивать свое пространство вещами, которые в первую очередь отражают предпочтения и потребности самих жильцов.

inspirationdesignbooks.com
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