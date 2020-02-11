Показали модный аксессуар, который станет украшением любого интерьера

Фото: mydesiredhome.com

В этом году актуальным остается декорирование интерьера вязаными пуфиками. Такие аксессуары дают возможность создать гармоничный, сбалансированный дизайн, разнообразить интерьер, придать ему динамики. Комнату они делают более уютной, позволяя при этом избежать риска перегрузить пространство лишними вещами.

Вязаные пуфы являются вещью многофункциональной. В интерьере они могут играть как исключительно декоративную функцию, так и заменить некоторую мебель. В частности, использовать их можно вместо стула или журнального столика, пишет mydesiredhome.

В выборе стилевых решений использование вязаных пуфов не ограничивает. Оригинальным дополнением такой аксессуар станет в минималистском, рустикальном, эклектичном, скандинавском интерьерах. Гармонично впишется в оформление комнаты в стиле в "потертый шик".

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Заменить традиционный журнальный столик можно старым бабушкиным чемоданом. Это позволит создать в интерьере интересную фокусную точку, придать ему винтажного шарма и оригинальности.