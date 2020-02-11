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вторник, 11 февраля 2020 15:10

Показали модный аксессуар, который станет украшением любого интерьера
16

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Вязаные пуфы придают интерьеру уютного и нетривиального вида.
Фото: mydesiredhome.com
Вязаные пуфы придают интерьеру уютного и нетривиального вида.
Вязаные пуфы придают интерьеру уютного и нетривиального вида.
Вязаные пуфы придают интерьеру уютного и нетривиального вида.
Вязаные пуфы придают интерьеру уютного и нетривиального вида.

В этом году актуальным остается декорирование интерьера вязаными пуфиками. Такие аксессуары дают возможность создать гармоничный, сбалансированный дизайн, разнообразить интерьер, придать ему динамики. Комнату они делают более уютной, позволяя при этом избежать риска перегрузить пространство лишними вещами.

Вязаные пуфы являются вещью многофункциональной. В интерьере они могут играть как исключительно декоративную функцию, так и заменить некоторую мебель. В частности, использовать их можно вместо стула или журнального столика, пишет mydesiredhome.

В выборе стилевых решений использование вязаных пуфов не ограничивает. Оригинальным дополнением такой аксессуар станет в минималистском, рустикальном, эклектичном, скандинавском интерьерах. Гармонично впишется в оформление комнаты в стиле в "потертый шик".

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Заменить традиционный журнальный столик можно старым бабушкиным чемоданом. Это позволит создать в интерьере интересную фокусную точку, придать ему винтажного шарма и оригинальности.

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