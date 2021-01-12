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среда, 13 января 2021 09:40

Показали мебель, которая на пике популярности в 2021 году
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Интерьер 2021: мебель из эпоксидной смолы поражают видом
Фото: stroy-podskazka.ru
Интерьер 2021: мебель из эпоксидной смолы поражают видом
Интерьер 2021: мебель из эпоксидной смолы поражают видом
Интерьер 2021: мебель из эпоксидной смолы поражают видом
Интерьер 2021: мебель из эпоксидной смолы поражают видом

Одной из последних разработок специалистов в сфере дизайна является использование эпоксидной смолы. Мебель с ней выглядят не только красиво, но и уникально.

В состав полимера входит смола и отвердитель. Эти вещества создают прочный декоративный материал, который устойчив к механическим повреждениям. Поэтому на этой мебели не бывает трещин и сколов. А это они имеют глянцевую поверхность, устойчивая к повышенному уровню влаги.

Не следует забывать и о недостатках изделий из данного материала:

сложность самостоятельного изготовления и соблюдения технологии;

невозможность использования абразивных составов;

выделение токсичных веществ под действием высоких температур;

Учитывая высокий уровень спроса на товары с эпоксидным полимером, дизайнеры разработали широкий ассортимент базовых вариантов, для изготовления которых используется как матовый, так и прозрачный клеит различных цветовых комбинаций. Бесцветные растворы являются универсальными благодаря своим возможностям выгодно подчеркивать структуру базового материала, а также не забирать на себя внимание от основной конструкции.

Не меньшим спросом пользуются матовые и цветные растворы, которые имеют низкий уровень прозрачности и делают конструкцию презентабельной.

Водные вкрапления - эффектный вариант, которые получается при сочетании капель воды из смоляной раствором. Усилить декоративный эффект можно с помощью добавления в фиксирующий состав красителей разного оттенка.

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Благодаря уникальным свойствам эпоксидной смолы и возможности комбинировать ее с различными материалами дизайнеры создают уникальные изделия, которые удивляют своей красотой.

Деревянный стол необычной формы с прозрачной серединой на металлических ножках станет украшением любого интерьера, а его воздушная структура позволит не загромождать интерьер помещения.

Большой деревянный стол с такой смолой станет украшением не только обеденной зоны, но и рабочей. Его надежность значительно превысит даже металлические изделия.

Стильная мебель превращают любой интерьер. Даже небольшая деталь позволит обновить дизайн, внести новые краски. Кофейный столик станет изысканным дополнением пространства в любом стиле. На нем можно положить все необходимые вещи, которые должны быть под рукой.

Его можно сделать своими руками. При этом он не будет выглядеть дешевым.

stroy-podskazka.ru
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Дата
13
января

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