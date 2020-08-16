Показали цвет спальни, который не выходит из моды

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Спальня венге является одним из самых частых вариантов выбора. Она модная и на долгие годы повышает визуальную ценность любого интерьера.

Венге - это экзотическое дерево насыщенного темно-коричневой окраски, которое встречается только в Центральной Африке. Зрелая древесина очень твердая и имеет декоративный рисунок зерна.

Оттенок темного шоколада лучше всего сочетаются с различными аксессуарами и светлыми стенами. Благодаря этому не будет эффекта переполнения помещения.

Хорошо если стены имеют цвет беж, слоновой кости, мята, фисташки, лаванды, охры или персика.

Цвета стен из светлой палитры оптически увеличат интерьер, придадут ему легкость и подчеркнут элегантный цвет дерева. С правильной цветовой комбинацией можно охладить спальню. Также нет никаких препятствий для того, чтобы фоном для мебели из венге были обои с тонкими, элегантными узорами.

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Ключом к успеху будет умеренность, так как достаточно одной стены доминирующего цвета. Также не забудьте отрегулировать интенсивность оттенков в соответствии с типом, размером и уровнем освещения в комнате и, прежде всего, на свой вкус. Эти типы решений очень эффективны, но они лучше работают в больших и хорошо освещенных помещениях.

Вы также можете разбавить темные цвета мебели, например, с помощью светлого дивана или горчичного кресла. Пастельный ковер привнесет ощущение легкости.

Интересный способ оживить спальню мебелью в стиле венге - это обои или фотообои. Когда речь идет об обоях, то рекомендуется с геометрическими узорами.

Сиреневый цвет в гостиной создает удивительную атмосферу. Он олицетворяет консерватизм и уравновешенность. Его преимущественно выбирают люди с философским складом ума, а также те, кто находится в поиске своей внутренней гармонии. Насыщенные тона придают дизайну гостиной помпезности, а светлые - романтизма.