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суббота, 11 января 2020 23:28

Подвесные светильники удивляют: 20 идей ко всем стилей интерьера
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Универсальные светильники: подвесные осветители подойдут для хай-тека и кантри
Фото: vse-postroim.com
Универсальные светильники: подвесные осветители подойдут для хай-тека и кантри
Универсальные светильники: подвесные осветители подойдут для хай-тека и кантри
Универсальные светильники: подвесные осветители подойдут для хай-тека и кантри
Универсальные светильники: подвесные осветители подойдут для хай-тека и кантри

В дизайне стало модно применять подвесные светильники. Они практичны, функциональны, легко устанавливаются и способны украсить любое помещение. Лидируют среди всех ламп, ведь кроме практической нагрузки несут и эстетическое.

Эта группа приборов освещения крепится к потолку с помощью подвесов, которые регулируются по высоте. Они позволяют менять интенсивность и направление освещения. Виды тросов могут быть разными - канаты, цепи, тонкие металлические струны и другие.

Обычно, подвесные светильники в интерьере не только освещают помещение, но и придают ему своеобразие, могут стать "изюминкой" и украшением комнаты.

Они одинаково выигрышно смотрятся как в небольших комнатах с потолками не выше среднего, так и в просторных залах .. Пластик подойдет для техно, металл - для хай-тека, дерево, текстиль - для стиля кантри, бронза, стекло - для классического стиля.

Подвесные светильники в интерьере светлых тонов выбираются так, чтобы они давали направленное освещение. В темных комнатах помещениях или темных, холодных оттенков эффектно выглядят рассеивающие светильники.

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Исполнить интерьер уютом и комфортом помогут соответствующие аксессуары. Одеяла грубой вязки, меховые коврики, подушки в шерстяных чехлах, вязаные пуфи- все это способно создать атмосферу, сам лишь вид которой согревать.

Еще уютнее в комнате станет благодаря декоративным гирлянды.

samotuzhky.com.ua
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