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среда, 26 июня 2019 23:28

Подборка ванных комнат, которые привлекают простотой и изяществом
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Благодаря минимализму даже небольшая комната выглядит более просторной.
Фото: home-designing.com
Благодаря минимализму даже небольшая комната выглядит более просторной.
Благодаря минимализму даже небольшая комната выглядит более просторной.
Благодаря минимализму даже небольшая комната выглядит более просторной.
Благодаря минимализму даже небольшая комната выглядит более просторной.

Минимализм в интерьере приятен для глаз. Атмосфера в такой комнате успокаивает и способствует расслаблению. Поэтому данный стиль идеально подходит для оформления ванной комнаты — места, где человек вечером готовится ко сну и утром заряжается энергией на весь день.

Ключевыми чертами минимализма является максимум свободного пространства и отсутствие мелких деталей. Присутствовать должны простые линии и четкие силуэты. Декор допустим, но в минимальном количестве. Пишет home-designing.

Украшением минималистской ванной комнаты может стать простой туалетный столик. На роль декора подойдут также горшки с комнатными цветами: они оживят пространство и добавят в него уюта. Эстетично будут выглядеть аккуратно скрученные полотенца.

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Прятать все принадлежности и средства гигиены в шкафчики не обязательно. Главное, чтобы для них было отведено отдельное место. Это может быть обычная полка или стеллаж.

В 2019 году господствующие позиции минимализма только укрепились. Поэтому принцип "чем меньше, тем лучше" и до сих пор является актуальным. Вместе с минимализмом на первый план также вышли изящный шик и эффектность, воплощением которых является ар-деко.

home-designing.com
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