Подборка ванных комнат, которые привлекают простотой и изяществом

Фото: home-designing.com

Минимализм в интерьере приятен для глаз. Атмосфера в такой комнате успокаивает и способствует расслаблению. Поэтому данный стиль идеально подходит для оформления ванной комнаты — места, где человек вечером готовится ко сну и утром заряжается энергией на весь день.

Ключевыми чертами минимализма является максимум свободного пространства и отсутствие мелких деталей. Присутствовать должны простые линии и четкие силуэты. Декор допустим, но в минимальном количестве. Пишет home-designing.

Украшением минималистской ванной комнаты может стать простой туалетный столик. На роль декора подойдут также горшки с комнатными цветами: они оживят пространство и добавят в него уюта. Эстетично будут выглядеть аккуратно скрученные полотенца.

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Прятать все принадлежности и средства гигиены в шкафчики не обязательно. Главное, чтобы для них было отведено отдельное место. Это может быть обычная полка или стеллаж.

В 2019 году господствующие позиции минимализма только укрепились. Поэтому принцип "чем меньше, тем лучше" и до сих пор является актуальным. Вместе с минимализмом на первый план также вышли изящный шик и эффектность, воплощением которых является ар-деко.