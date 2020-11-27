Подальше с глаз: показали как спрятать рабочее место

Фото: idei-dekoru.com

Современный домашний офис часто не требует отдельного помещения и массивной мебели. Гаджеты помещаются на небольших столах. Но даже самая скромная по размерам рабочая зона нуждается в достойном оформлении.

Кабинет в современном стиле - это лаконичность и функционал. Спокойная и даже, в некоторой степени, минималистская обстановка способствует настроения на рабочий процесс. Единственное, в чем можно себе позволить "вольность" - цветовые решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стильный мини-бар: показали места хранения алкоголя

Уместным будет совместить книжные стеллажи в классическом стиле с моделями столов и кресел, выполненных в современной стилистике.

Простота и функциональность являются основными принципами скандинавского дизайна. В результате пространство наполнится светом, легкостью, беззаботностью и чувством единства с природой. Основными тенденциями в интерьерах Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии есть природные элементы, нейтральная цветовая палитра, простые линии и функциональность каждого предмета декора. Благодаря простому шика без лишней суеты, скандинавский дизайн завоевал поклонников по всему миру.