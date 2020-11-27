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пятница, 27 ноября 2020 16:15

Подальше с глаз: показали как спрятать рабочее место
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Рабочий кабинет дома прячут в шкаф
Фото: idei-dekoru.com
Рабочий кабинет дома прячут в шкаф
Рабочий кабинет дома прячут в шкаф
Рабочий кабинет дома прячут в шкаф
Рабочий кабинет дома прячут в шкаф

Современный домашний офис часто не требует отдельного помещения и массивной мебели. Гаджеты помещаются на небольших столах. Но даже самая скромная по размерам рабочая зона нуждается в достойном оформлении.

Кабинет в современном стиле - это лаконичность и функционал. Спокойная и даже, в некоторой степени, минималистская обстановка способствует настроения на рабочий процесс. Единственное, в чем можно себе позволить "вольность" - цветовые решения.

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Уместным будет совместить книжные стеллажи в классическом стиле с моделями столов и кресел, выполненных в современной стилистике.

Простота и функциональность являются основными принципами скандинавского дизайна. В результате пространство наполнится светом, легкостью, беззаботностью и чувством единства с природой.

Основными тенденциями в интерьерах Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии есть природные элементы, нейтральная цветовая палитра, простые линии и функциональность каждого предмета декора. Благодаря простому шика без лишней суеты, скандинавский дизайн завоевал поклонников по всему миру.

remontbp.com
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