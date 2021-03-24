 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
1 Просмотров: 378
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 135
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 585
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 711
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 765
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 783
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 369
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
8
11
9
6
14
Отдых на даче: как сделать удобный уличный стол
Отдых на даче: как сделать удобный уличный стол
Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления
Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления
Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
1 Просмотров: 378
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 135
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 486
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 711
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 765
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
1 Просмотров: 234
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 15:43

Отдых на даче: как сделать удобный уличный стол
8

  Комментировать

Стол на дачу лучше делать из металла или дерева
Фото: idei-dekoru.com
Стол на дачу лучше делать из металла или дерева
Стол на дачу лучше делать из металла или дерева
Стол на дачу лучше делать из металла или дерева
Стол на дачу лучше делать из металла или дерева

Красивый и удобный дачный стол - незаменимый атрибут летнего отдыха. Его можно смастерить своими руками. Столешница и корпус уличного предмета мебели может быть выполнена из различных видов материала.

1. Пластмассовые модели является идеальным вариантом для эксплуатации на даче. Преимущества заключаются в доступной стоимости, относительной компактности и легкости. Как правило, выпускаются круглой или овальной формы, и позволяют разместить примерно шесть-восемь человек.

К недостаткам можно отнести и склонность к разрушению в результате негативного воздействия прямых солнечных лучей. Также легкая конструкция может переворачивать при сильных порывах ветра, необходимость использовать под установку максимально ровную поверхность и склонность повреждений, сопровождается быстрой потерей первоначального эстетичного внешнего вида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров

2. Модели из древесины очень органично смотрятся даже в современном дачном ландшафте. Такие предметы мебели прекрасно дополняют садовые насаждения. Такие модели относятся к дорогим.

К минусам натуральной древесины можно отнести способность разрушаться и подвергаться искажению под влиянием воды и температурных перепадов. Вдавленные в почву ножки могут гнить, поэтому и нужно регулярно осуществлять обработку антисептиками.

3. Металлические модели качественные и долговечные. Особенно красиво выглядит такая мебель на фоне кованых ограждений и элементов декора. Такие столы отличаются немалым весом, а также очень высокой стоимости.

В американском Риверхенди, штат Нью-Йорк, продают дом, напечатанный на 3D-принтере.

Его стоимость - $ 299 999. Жилая площадь дома - 130 кв м. В доме есть три спальни, две ванные комнаты и отдельный гараж.

uk.monarkinsulation.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отдых на даче: как сделать удобный уличный стол». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Две пули в сердце: лидера "Правого сектора-Запад" расстреляли возле кафе

Силовики выгнали монахов из монастыря

Возле Аляски разлили 40 т нефти

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Недовольных властью расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 20142
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 9972
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7947
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 1 Просмотров: 6651
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6237
Дом
Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления
Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления
11
 Просмотров: 747
Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
9
 Просмотров: 342
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
6
 Просмотров: 144
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
14
 Просмотров: 549
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
8
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
8
Холдинг Х100. Инвестирование в малый бизнес риски и доходность
6
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
Голосов: 58
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть