Отдых на даче: как сделать удобный уличный стол

Фото: idei-dekoru.com

Красивый и удобный дачный стол - незаменимый атрибут летнего отдыха. Его можно смастерить своими руками. Столешница и корпус уличного предмета мебели может быть выполнена из различных видов материала.

1. Пластмассовые модели является идеальным вариантом для эксплуатации на даче. Преимущества заключаются в доступной стоимости, относительной компактности и легкости. Как правило, выпускаются круглой или овальной формы, и позволяют разместить примерно шесть-восемь человек.

К недостаткам можно отнести и склонность к разрушению в результате негативного воздействия прямых солнечных лучей. Также легкая конструкция может переворачивать при сильных порывах ветра, необходимость использовать под установку максимально ровную поверхность и склонность повреждений, сопровождается быстрой потерей первоначального эстетичного внешнего вида.

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2. Модели из древесины очень органично смотрятся даже в современном дачном ландшафте. Такие предметы мебели прекрасно дополняют садовые насаждения. Такие модели относятся к дорогим.

К минусам натуральной древесины можно отнести способность разрушаться и подвергаться искажению под влиянием воды и температурных перепадов. Вдавленные в почву ножки могут гнить, поэтому и нужно регулярно осуществлять обработку антисептиками.

3. Металлические модели качественные и долговечные. Особенно красиво выглядит такая мебель на фоне кованых ограждений и элементов декора. Такие столы отличаются немалым весом, а также очень высокой стоимости.

В американском Риверхенди, штат Нью-Йорк, продают дом, напечатанный на 3D-принтере. Его стоимость - $ 299 999. Жилая площадь дома - 130 кв м. В доме есть три спальни, две ванные комнаты и отдельный гараж.