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суббота, 18 мая 2019 23:28

Нынче в тренде: показали элегантные кухни в стиле ар-деко
29

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Кухня в стиле ар-деко выглядит дорого и со вкусом.
Фото: pinterest.com
Кухня в стиле ар-деко выглядит дорого и со вкусом.
Кухня в стиле ар-деко выглядит дорого и со вкусом.
Кухня в стиле ар-деко выглядит дорого и со вкусом.
Кухня в стиле ар-деко выглядит дорого и со вкусом.

Ар-деко является воплощением элегантности и роскоши. Одним из главных атрибутов этого стиля считается наличие в интерьере геометрических узоров — прямых линий, трапеций, зигзагов, кругов и прочего. Приветствуется сочетание симметричных и асимметричных форм.

Палитра характерных для ар-деко цветов отличается широким выбором: рядом с нейтральными черным и белым используется горчично-желтый, темно-малиновый, приглушенные синий и зеленый. Единственное условие — минимум пастельных оттенков. Обычно в роли господствующего выступает нейтральный тон, который дополняют акцентом из насыщенных цветов. Пишет wrenkitchens.

Использование дорогих материалов — еще одна из особенностей ар-деко. Это может быть мрамор, золото, качественная имитация слоновой кости, бархатная обивка. Все должно выглядеть дорого и со вкусом. Одобряется контрастное сочетание искусственных и натуральных материалов: стекла и древесины, хрома и кирпича, зеркальных поверхностей и мрамора и тому подобное.

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Мебель для кухни в стиле ар-деко подойдет массивная с четкими линиями. Все поверхности должны быть полированными. Освещение нужно мягкое, слегка приглушенное. Выбору светильников следует отвести особое внимание: выбирать имеющие оригинальную геометрическую форму, массивные и необычные по дизайну. Кухонный инвентарь не должен находиться на виду — следует разложить его по шкафчикам и ящикам. Кухонную плиту лучше выбрать индукционную: такая не будет выбиваться на фоне гладких поверхностей.

Ар-деко является одним из стилей, которые стали модными в 2019. Для него характерно сочетание в интерьере насыщенных цветов с нейтральными, отделка поверхностей укрупненным орнаментом, повторение геометрических узоров в отделке стен, мебели и предметов декора.

wrenkitchens.com
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