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среда, 20 января 2021 14:16

Новые тарифы 2021 — повод построить энергоэффективный дом

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Новые тарифы 2021 — повод построить энергоэффективный дом
Энергосберегающие технологии в строительстве касаются возведения разных частей конструкции и организации инженерных сетей

С 1 января 2021 НКРЭКУ приняла новые тарифы на производство теплоэнергии. Средневзвешенный тариф в отопительном сезоне 2020/21 составляет 1121,71 грн/Гкал.

Постоянное повышение цен на отопление и кризис мировых запасов топлива заставляет внедрять энергосберегающие технологии в строительство домов, многоквартирного жилья, общественных и промышленных зданий.

Новые технологии позволяют сокращать расходы на отопление, электроэнергию, горячую воду до 40-50%. Пассивное энергосбережение уменьшает коммунальные платежи до 80%.

Если заказчик планирует построить дом под ключ по энергоэффективным технологиям, он должен рассчитывать на увеличение сметы на 5-10% по сравнению с аналогичным проектом из традиционных материалов. По экономическим подсчетам, эта разница окупается через 5-7 лет.

Какие мероприятия повышают энергоэффективность во время строительства

Украинская компания Servicebud использует энергоэффективные технологии на всех этапах строительства.

Сохранить тепло в доме, при этом потратить меньше теплоресурсов, можно с помощью следующих методов:

• Теплоизоляция фундамента. Сегодня часто используется "утепленная шведская плита". Кроме энергосбережения, это основание уменьшает расходы на трудозатраты и бетон. Для утепления фундамента задействуют экструзионный пенополистирол.

• Утепление крыши. Поскольку через кровлю теряется большое количества тепла, важно правильно организовать гидро- и пароизоляционный слой с помощью специальных мембран. Также уделяют отдельное внимание вентиляционному отверстию для удаления конденсата. Большие окна в мансарде улучшают освещенность, а теплые лучи солнца лучше прогревают чердак.

• Монтаж окон и дверных проемов. Сегодня строители используют специальные энергосберегающие стеклопакеты в установке окон, дверей, застеклении лоджий и балконов. Современные пластиковые профили с воздушными каналами обеспечивают меньшие теплопотери. Используются энергоэффективные стекла с низкоэмиссионным покрытием, которое не позволяет теплу рассеиваться в комнате.

Утепление стен — самый эффективный метод энергосбережения

Энергосберегающие технологии в строительстве касаются возведения разных частей конструкции и организации инженерных сетей. Самым действенным способом сэкономить на отоплении является грамотная теплоизоляция стен. Внутренне утепление несколько уменьшает полезную площадь помещений. Предпочтительнее внешние теплоизоляционные работы. Они проводятся с помощью органических, неорганических утеплителей, а также более дорогостоящих материалов смешанного типа на основе асбеста.

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