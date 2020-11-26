Новогодний декор в фиолетовых тонах: как оригинально украсить дом

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Традиционными цветами для украшения дома к Новому году является золотой и красный цвета. Это неизменная классика в оформлении елки. Однако интереснее отойти от стандартов и выбрать отделки других тонов.

В этом году можно развлечься с помощью смелых декораций: выберите один акцентный оттенок и постройте вокруг него яркую схему. Щедро розшаруйте смесь различных безделушек и конфет фиолетового цвета. К ним хорошо подойдет зеленая или белая елка.

Этот цвет образован из смеси красного и синего. Поэтому проявляет с одной стороны, элегантность и свежесть синего; а с другой - страсть красных тонов. Это цвет богатства и интеллекта.

Хорошо смотрятся сочетание матовых и глянцевых украшений. Их дежурят по рядам или в шахматном порядке, цвет гирлянды подбирают в тон игрушек. До фиолетового подойдут белые или серебряные нити.

Дизайнеры рекомендуют ограничиться максимум 2-3 формами и размерами. Чаще всего выбирают шара и продолговатые украшения на подвесках или звезды. Иногда можно встретить дизайн, в котором сочетаются стеклянные шары и деревянные или текстильные звезды, снежинки или свечи.

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Чтобы силуэт елки выглядел максимально гармонично, внизу развешивают большие игрушки, по центру - средние и малые наверху. Украшения располагают ярусно или по спирали.

Не стоит вешать шарики слишком близко, между ними должно быть достаточно пространства, иначе елка превратится в невнятную мешанину стекла и огоньков.

Желательно использовать ленты, бусы и гирлянды, но без фанатизма. Обычно, на елке среднего размера размещается 20-25 шаров, 10-15 предметов деревянного, бумажного или текстильного декора, в качестве соединительных элементов выбирают ленты, гирлянды из диодов или бусин.

Грамотное планирование интерьера начинается с определения площади спальни и заканчивается мебелью и занавесками. Каждый сантиметр необходимо превратить в уютное место. Здесь важна каждая деталь. Перед покупкой мебели следует заранее определить не только их размер, но и проход. Несмотря на то, что планирование спальной комнаты в помещении прямоугольной формы отличается некоторыми сложностями, всегда можно найти идеальное решение.