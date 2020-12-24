Новогодние украшения своими руками: декор праздничных камней

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Дом к празднику красиво украсить самодельными игрушками. Для них пригодятся плоские камни, которые многие привозят с моря. Их поверхности хватит для изображения.

Некоторые люди их покупают, чтобы все были одинакового размера.

Процесс раскрашивания несложный, а сам декор - максимально бюджетный. Для этого только нужны камни, краска, кисточки и хорошее настроение. Для того, чтобы не искать удачные рисунки, воспользуйтесь подборкой,

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Камни выглядят стильными, если в них сделать темный фон. На нем показать белые или серебряные снежинки. Эффектным будет снеговик или рождественский леденец. А вот для оленят или Деда Мороза нужен светлый фон.

Разноцветный дождик постепенно вытеснили новогодние венки. Ими украинский разбавляют праздничный колорит. Чтобы выделиться среди других, можно венок заменить декоративный месяц. Стильным выглядит сочетание мешковины и ярких игрушек или блесток.