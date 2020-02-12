Ни намека на суету: показали интерьеры в одном из самых уютных и беззаботных стилей

Фото: digsdigs.com

Бохо-шик – стиль идеальный для желающих наполнить свой дом атмосферой беззаботности и релакса. Оформленные в нем интерьеры динамичны, но при этом лишены "суетливости". Атмосфера их способствует отдыху – общению, прослушиванию музыки, чтению, играм.

Одной из главных черт бохо-шика является оформление интерьера большим количеством тканевых изделий. Ковры, подушки, покрывала, пуфики, гобелены, шторы – наличие всего этого более чем приветствуется. Цвета можно выбрать на свой вкус. Традиционным для бохо-шика является сочетание ярких оттенков. Однако допустимы и нейтральные, теплые землистые тона, оттенки металла, пишет DigsDigs.

На роль базовых цветов особенно подходят насыщенные оттенки коричневого, зеленого и серого. Выигрышно смотрится сочетание их с фиолетовым, огненно-красным и ярко-синим.

Важным атрибутом бохо-шика являются и разнообразные узоры, в частности племенные или цветочные принты, геометрические орнаменты, узор "пейсли" и другие. Вводят их в интерьер прежде всего через текстильное оформление. Однако можно подобрать и мебель либо аксессуары с соответствующим дизайном.

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Мебель под интерьер в стиле бохо-шик лучше всего подойдет винтажная, образца 1960-х и 70-х годов. В целом же пригодится все, что напоминает свободолюбивую культуру хиппи.

Аксессуары желательно выбирать из натуральных материалов – конопляного или сизалевого волокна, древесины, ротанга и тому подобного. На стену уместно повесить ковер либо узорчатый гобелен. Гармонично впишется в дизайн керамика, изделия, выполненные в технике макраме. Желательно также ввести в интерьер побольше комнатных растений.

Декорирование интерьера вязаными пуфиками в этом году в тренде. Благодаря таким аксессуарам удается создать сбалансированный дизайн, сделать комнату уютной и избежать при этом перегрузки пространства лишними вещами.